Компания Microsoft анонсировала обновление графического пакета DirectX: технологии DirectX Linear Algebra и DirectX Compute Graph Compiler для внедрения машинного обучения в графический конвейер. Предварительные версии каждой из этих технологий должны стать доступны разработчикам весной-летом 2026 года, сообщает издание PCWorld.

«Машинное обучение больше не является просто дополнением к процессу рендеринга графики; оно становится основой рендеринга. Чтобы поддержать эту тенденцию, DirectX превращается в платформу, обеспечивающую эффективное выполнение задач машинного обучения в любом масштабе с помощью первоклассных инструментов и средств визуализации. Эти пласты позволяют разработчикам контролировать, как и где интегрировать машинное обучение в свой рабочий процесс, не затрагивая производительность, универсальность и художественный замысел», — говорится в блоге Microsoft.

DirectX Linear Algebra расширяет математические возможности DirectX на уровне шейдеров, добавляя поддержку линейной алгебры для решения задач машинного обучения, где данные обрабатываются в виде векторов и матриц. В частности, говорится о поддержке операций матрица-матрица.

Временное масштабирование является одной из технологий, которая зависит от линейной алгебры и может быть реализована на уровне шейдеров. Также компания AMD продемонстрировала, как с помощью DirectX Linear Algebra можно повысить эффективность работы технологии динамического непрямого освещения AMD Dynamic Indirect Lighting. Демонстрация проводилась на примере игры Warhammer 40000: Darktide.

Новый программный интерфейс компилятора в библиотеке DirectML для аппаратного ускорения рабочих нагрузок машинного обучения под названием DirectX Compute Graph Compiler предназначен для выполнения всей цепочки вычислений моделей с предварительной оптимизацией под конкретное устройство. Одним из предполагаемых преимуществ этого нововведения для разработчиков станет возможность использовать ИИ-модели в играх как готовые модули, без необходимости частичной реализации в виде шейдеров и дополнительных оптимизаций.

AMD, Intel, NVIDIA и Qualcomm приняли DirectX Linear Algebra и DirectX Compute Graph с большим энтузиазмом. Ранее стало известно, что компании работают над внедрением технологии Microsoft для доставки скомпилированных шейдеров. В Microsoft подтвердили, что игровая консоль Xbox нового поколения (Project Helix) будет поддерживать новый DirectX и AMD FSR Diamond, но на тот момент DirectX Linear Algebra и DirectX Compute Graph Compiler явно не упоминались.