Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX могут ожидать обновление в конце года.

Компании NVIDIA, Intel и Qualcomm планируют использовать разработанную Microsoft технологию Advanced Shader Delivery (ASD) для доставки предварительно скомпилированных шейдеров пользователям систем с соответствующими графическими решениями, сообщает издание Ars Technica.

Источник изображения: NVIDIA

Может быть интересно

В рамках конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2026 в компании NVIDIA заявили о планах реализовать поддержку технологии ASD для видеокарт GeForce RTX в конце 2026 года. В компании Intel заявили, что с нетерпением ожидают момента, когда смогут выпустить новые драйверы с поддержкой ASD. Компания Qualcomm тоже планирует реализовать поддержку ASD для фирменных графических решений Adreno X2.

Инфраструктура ASD позволяет автоматизировать процесс предварительной компиляции шейдеров для широкого ассортимента графических решений и большого набора драйверов. Разработчики будут использовать возможности графического интерфейса программирования Microsoft Direct3D для создания базы данных объектов состояния (State Object Database, SODB), а затем базы данных предварительно скомпилированных шейдеров (Precompiled Shader Database, PSDB), которая может содержать данные для разных графических решений.

Данные из базы PSDB должны загружаться вместе с игрой, пользователю не потребуется компилировать шейдеры на своём ПК. Обычно шейдеры компилируются полностью при первом запуске игры либо компилируются частями прямо в процессе игры, например, при погрузке новых областей локации или уровней. В последнем случае пользователи могут наблюдать так называемые статтеры. Предполагается, что PSDB должна автоматически обновляться, когда разработчики выпускают крупные обновления для своих игр, а производители оборудования — новые драйверы.

На данный момент точно неизвестно, как будут распространяться предварительно скомпилированные шейдеры. В PC Gamer предположили, что к сотрудничеству подключат крупные игровые площадки, такие как Steam и Epic Games Store, чтобы данные хранились на их серверах и загружались при загрузке игр. На самом деле вариантов может быть много: данные могут храниться на серверах Microsoft, разработчиков игр или производителей оборудования, загружаясь через фирменные приложения, такие как NVIDIA App. Пока остаётся лишь наблюдать и надеяться, что участники придут к консенсусу в ближайшее время.