Компания GIGABYTE анонсировала обновлённые материнские платы серии Z890 PLUS, которые были разработаны с учётом особенностей процессоров Intel Core Ultra 200S Plus.

На старте в серию войдут платы: Elite, Eagle, Force и Duo X. Платы Duo X — это совершенно новая линейка, платы в которой оснащаются парой слотов для установки оперативной памяти с поддержкой 4-ранговых модулей CQDIMM объёмом до 128 ГБ каждый. Это позволяет одновременно получить максимум объёма при максимальном разгонном потенциале. В GIGABYTE говорят о рекорде разгона DDR5-10266.

Источник изображения: GIGABYTE

В новых материнских платах предусмотрены предварительно настроенные режимы для повышения производительности. По умолчанию задействованы оптимизации LV1 Intel 200S Boost, которые, по всей видимости, соответствуют рекомендациям Intel. В дополнение к этому компания GIGABYTE предлагает режимы LV2 Turbo Mode и LV3 Extreme Mode. Потенциальный прирост производительности может достигать 40%.

В числе прочих особенностей и преимуществ обновлённых материнских плат перечисляются: надёжная подсистема питания 16(8+8)+1+2 с массивной системой охлаждения, конструктивные решения для более простой и быстрой сборки, бэкплейт для повышения структурной жёсткости, поддержка PCIe 5.0 и Wi-Fi 7, наличие портов USB4 и т.д. Материнские платы начинают появляться на сайте компании, где можно узнать актуальные технические характеристики.