Компания ASUS выпустила очередную партию тестовых UEFI BIOS для материнских плат AMD AM5 с обновлением микрокода AGESA 1.3.0.0a для поддержки «будущих процессоров» и исправления ошибки восстановления BitLocker, сообщает VideoCardz.com. Конкретные наименования этих будущих процессоров не называются.
По предположениям, новые прошивки UEFI BIOS закладывают основу для поддержки настольных гибридных процессоров Ryzen AI 400, которые AMD официально анонсировала 2 марта в рамках выставки MWC 2026. В AMD заявили, что настольные системы AM5 с процессорами Ryzen AI 400 ожидаются во втором квартале 2026 года от ведущих OEM-производителей, включая HP и Lenovo.
Есть и другие догадки: прошивка может обеспечивать начальную поддержку для процессора Ryzen 9 9950X3D2 с двойной кэш-памятью 3D V-Cache. Этот чип упоминался инсайдерами и уже отметился на сайтах регуляторов, но пока официально не анонсирован.
Более вероятной авторы VideoCardz.com считают подготовку плат к поддержке ещё не анонсированных чипов Ryzen, то есть к Ryzen 9 9950X3D2. По слухам, процессор получит 16 ядер Zen 5 и 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня.