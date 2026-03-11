Обновление включает микрокод AGESA 1.3.0.0a

Компания ASUS выпустила очередную партию тестовых UEFI BIOS для материнских плат AMD AM5 с обновлением микрокода AGESA 1.3.0.0a для поддержки «будущих процессоров» и исправления ошибки восстановления BitLocker, сообщает VideoCardz.com. Конкретные наименования этих будущих процессоров не называются.

Источник изображения: Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Может быть интересно

По предположениям, новые прошивки UEFI BIOS закладывают основу для поддержки настольных гибридных процессоров Ryzen AI 400, которые AMD официально анонсировала 2 марта в рамках выставки MWC 2026. В AMD заявили, что настольные системы AM5 с процессорами Ryzen AI 400 ожидаются во втором квартале 2026 года от ведущих OEM-производителей, включая HP и Lenovo.

Есть и другие догадки: прошивка может обеспечивать начальную поддержку для процессора Ryzen 9 9950X3D2 с двойной кэш-памятью 3D V-Cache. Этот чип упоминался инсайдерами и уже отметился на сайтах регуляторов, но пока официально не анонсирован.

Более вероятной авторы VideoCardz.com считают подготовку плат к поддержке ещё не анонсированных чипов Ryzen, то есть к Ryzen 9 9950X3D2. По слухам, процессор получит 16 ядер Zen 5 и 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня.