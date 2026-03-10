Только для владельцев видеокарт GeForce RTX 50.

Динамическая многокадровая генерация Dynamic Multi-Frame Generation (Dynamic MFG) станет доступна владельцам видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в бета-версии приложения NVIDIA App 31 марта, сообщает издание PC Gamer. Обновление добавит новые режимы генерации вплоть до “6x”, т.е. на один реально отрисованный кадр до пяти кадров будет генерироваться искусственным интеллектом. Технология может менять количество генерируемых кадров на лету, поэтому многокадровая генерация называется динамической.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Целевая частота кадров устанавливается пользователем или автоматически, а программное обеспечение будет изменять количество генерируемых кадров в зависимости от количества реально отрисованных, сглаживая просадки производительности, что призвано обеспечить плавный игровой процесс.

Поскольку технология первоначально будет доступна в бета-версии приложения NVIDIA App, владельцам видеокарт серии RTX 50, желающим опробовать её в числе первых, необходимо переключиться на бета-канал обновлений в настройках приложения. На старте будет поддерживаться более 200 игр.

Что касается технологии DLSS 4.5 в целом, NVIDIA анонсировала ещё 20 проектов с нативной интеграцией. В их число вошли грядущие игры 007: First Light, Control Resonant и Tides of Annihilation, а также множество уже существующих игр, включая Gray Zone Warfare, Where Winds Meet и StarRupture.