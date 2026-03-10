В корпус поместятся материнские платы Mini-ITX, блоки питания SFX длиной до 110 мм и крупные видеокарты Vulcan.

Компания Colorful представила iGame LAB Vulcan Armor — кастомный компьютерный корпус, созданный для сборки систем с видеокартами серии GeForce RTX 50 iGame Vulcan W. По словам компании, это первый высокопроизводительный кастомный комплект, выпущенный под совместным брендом iGame LAB, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Colorful, VideoCardz.com (и далее)

Может быть интересно

Корпус обладает горизонтальной компоновкой и размерами 617 x 186,6 x 210 мм. Он изготовлен из алюминиевого сплава, процесс производства включает обработку на станке с ЧПУ. В конструкции на верхней панели присутствует магнитная контактная площадка для установки экрана Vulcan Smart Screen, поставляемого в комплекте с совместимыми видеокартами. Комплектация также включает брендированную алюминиевую табличку.

Корпус iGame LAB Vulcan Armor поставляется с готовой жидкостной системой охлаждения, которая оснащена радиатором типоразмера 240 мм и рассчитана на охлаждение процессоров с расчётной тепловой мощностью 260 Вт и выше. В корпус поместятся материнские платы Mini-ITX и блоки питания SFX длиной до 110 мм. На передней панели ввода-вывода расположены один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с и два порта USB 3.1 Gen 1 Type-A со скоростью до 5 Гбит/с.

Colorful iGame LAB Vulcan Armor позиционируется как нишевый продукт для пользователей, которым нужен корпус, подходящий по стилю к флагманским белым видеокартам компании. Цены, сроки начала продаж и международная доступность неизвестны. Предполагается, что корпус будет продаваться только в Китае.