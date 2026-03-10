Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В набор Colorful iGame LAB Vulcan Armor вошли корпус и СЖО для компактных ПК с видеокартами Vulcan W
В корпус поместятся материнские платы Mini-ITX, блоки питания SFX длиной до 110 мм и крупные видеокарты Vulcan.

Компания Colorful представила iGame LAB Vulcan Armor — кастомный компьютерный корпус, созданный для сборки систем с видеокартами серии GeForce RTX 50 iGame Vulcan W. По словам компании, это первый высокопроизводительный кастомный комплект, выпущенный под совместным брендом iGame LAB, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Colorful, VideoCardz.com (и далее)

Может быть интересно

Корпус обладает горизонтальной компоновкой и размерами 617 x 186,6 x 210 мм. Он изготовлен из алюминиевого сплава, процесс производства включает обработку на станке с ЧПУ. В конструкции на верхней панели присутствует магнитная контактная площадка для установки экрана Vulcan Smart Screen, поставляемого в комплекте с совместимыми видеокартами. Комплектация также включает брендированную алюминиевую табличку.

Корпус iGame LAB Vulcan Armor поставляется с готовой жидкостной системой охлаждения, которая оснащена радиатором типоразмера 240 мм и рассчитана на охлаждение процессоров с расчётной тепловой мощностью 260 Вт и выше. В корпус поместятся материнские платы Mini-ITX и блоки питания SFX длиной до 110 мм. На передней панели ввода-вывода расположены один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с и два порта USB 3.1 Gen 1 Type-A со скоростью до 5 Гбит/с.

Colorful iGame LAB Vulcan Armor позиционируется как нишевый продукт для пользователей, которым нужен корпус, подходящий по стилю к флагманским белым видеокартам компании. Цены, сроки начала продаж и международная доступность неизвестны. Предполагается, что корпус будет продаваться только в Китае.

#видеокарты #colorful #mini-itx #корпуса для пк
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
11
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
2
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
1
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
4
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
1
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
+
Удачливый покупатель приобрёл два набора DDR5 по 64 ГБ в 16 раз дешевле их текущей цены
3
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
3
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
2
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
+
Владелец RTX 5090 FE пожаловался на расплавление разъёма при использовании комплектного адаптера
+
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
1
Nvidia пообещала Хуангу $4 млн за успехи компании при его собственном капитале $164 млрд
3
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
5
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
6
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
Энтузиаст протестировал GTX 780 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде популярных игр
+
Китайская компания YMTC выпустила M.2 SSD-накопители PC550 с поддержкой PCIe 5.0
+
Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
12
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
10
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Российский метал (мои предпочтения)
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
3
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
3
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
4

Сейчас обсуждают

Waramagedon
14:34
любая стройка это халтура, причем страна не имеет значения. Без постоянных проверок качества не добиться.
Робот-пылесос Redroad R11 и модель H15 на неделю станут более выгодной покупкой
Адольф Кетлер
14:30
Эти монеты как всегда потеряют! А нашедшие ни чего не получат!
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Shatun29
14:11
Деньги на ветер просто, да ещё с таким корпусом который для этой комплектации излишен в разы.. Новое за эту сумму напоминает извращение, в какие ресурсоёмкие игры он может на этом гробу поиграть интер...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Вячеслав Безруков
14:06
А зачем ему память 3200 с радиатором? Различия есть между дешёвой и этой? Заодно нету толку от того что он копил и взял не б/у переплатив куеву тучу денег.Так же что за навязывание SSD ? Ты же сам нап...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Powermixer
14:02
Да, есть такие друзья, которые всегда готовы потратить ваши деньги... 4770к вполне справляется с современными играми с хорошей видеокартой. У меня некоторое время работал 4770k в связке GTX 780, GTX 1...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
NuclearMissionJam
14:00
Про нестандартную музыку можете у меня в блоге почитать
Российский метал (мои предпочтения)
Никита Абсалямов
13:32
Нормальное охлаждение - нивелирует разницу, тем более что данная гига это скажем так дно по этой части, ну хуже ток у HP мне попадалось.
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Waramagedon
13:20
Самые дешёвые компрессоры окирпичиваются быстро, до 10 раза в среднем. 2 таких насоса сдохло. После был куплен простой ручной насос с обратным клапаном. Накачивается колесо быстрее чем мин компрессор.
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
randomXP
13:17
О, да, есть такие друзья, которые накопят 3 копейки, а считают, что "отложил на это приличную сумму" Посылать надо сразу, обозначив, что не хватает 100 - 150 тыс.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Владимир Иванов
13:16
Разработать новые печатные платы - взять готовые от 5070.
Nvidia может выпустить GeForce RTX 5050 9 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с GPU GB205 от RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter