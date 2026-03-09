Сайт Конференция
molexandr
Jonsbo анонсировала двухбашенный кулер CC90 и жидкостную систему TX-360
В конструкции кулера используется 10 тепловых трубок, а жидкостная система TX-360 оснащается блоком из трёх вентиляторов и 3,95-дюймовым экраном.

Компании Jonsbo недавно анонсировала две новые системы охлаждения – воздушный кулер CC90 и систему жидкостного охлаждения «всё в одном» TX-360, сообщает Overclocking.com.

Источник изображения: Jonsbo (и далее)

Двухбашенный воздушный кулер Jonsbo CC90 обладает размерами 135×130×158 мм. В конструкции используется никелированное медное основание и десять тепловых трубок диаметром 6 мм. В комплект входит два вентилятора с нестандартными размерами. Первый вентилятор в корпусе типоразмера 130 мм обладает толщиной 25,5 мм. Крыльчатка вентилятора вращается  со скоростью в диапазоне от 700 до 1700 оборотов в минуту, создавая воздушный поток до 81 кубического фута в минуту (CFM) и статическое давление до 2,28 мм вод ст. Второй вентилятор заключён в корпус с размерами 130×120×25 мм. Он вращается быстрее, в диапазоне от 700 до 2050 оборотов в минуту, развивая воздушный поток до 77,81 CFM и статическое давление до3 мм вод ст.

Кулер Jonsbo CC90 выполнен в полностью чёрном или полностью белом цвете. Сверху расположена магнитная крышка, скрывающая неприглядные концы тепловых трубок. В крышку встроен дисплей, отображающий температуру.

В состав системы жидкостного охлаждения Jonsbo TX-360 входит алюминиевый радиатор типоразмера 360-мм толщиной 27 мм, блок из трёх вентиляторов толщиной 28 мм и водоблок с 3,95-дюймовым экраном разрешением 480 на 480 пикселей. Вентиляторы работают со скоростью до 2400 оборотов в минуту и создают воздушный поток до 62,40 CFM при статическом давлении 2,46 мм вод ст. Экран может отображать системную информацию, а также файлы .jpg, .gif и .mp4.

Цены и сроки появления в продаже не уточняются.

#системы охлаждения #jonsbo
Источник: overclocking.com
+
Написать комментарий (0)
