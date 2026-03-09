Компания MAXSUN показала ещё две версии видеокарты Intel Arc Pro B60 Dual, сообщает VideoCardz.com. Теперь кроме модели с центробежным вентилятором в ассортименте компании есть варианты с пассивным воздушным охлаждением и с жидкостным охлаждением. Все три оснащаются двумя графическими процессорами и 48 ГБ видеопамяти, по 24 ГБ на GPU, внутри каждого из которых работают 20 ядер Xe.
Вариант с пассивным воздушным охлаждением предназначен для серверных систем, внутри которых создаётся мощный воздушный поток с помощью корпусных вентиляторов. Оригинальная модель с центробежным вентилятором больше подходит для обычных систем и рабочих станций, в частности, она предназначена для розничной продажи.
Вариант с жидкостным охлаждением считается самым необычным. В лабораторных тестах MAXSUN температура этой двухчиповой видеокарты под полной нагрузкой держалась на уровне около 61°C. Однослотовая конструкция делает модель подходящей для компактных рабочих станций с плотным расположением слотов PCI-E.
Энергопотребление видеокарт под нагрузкой может достигать 400 Вт, для дополнительного питания они оснащаются одним 16-контактным разъёмом 12V-2x6.
Компания MAXSUN пока не назвала цены и сроки начала продаж моделей с пассивным и жидкостным охлаждением. Возможно, эти версии будут поставляться только крупным заказчикам, в частности, в составе готовых серверных систем и рабочих станций.