Предположительно, они будут поставляться бизнес клиентам

Компания MAXSUN показала ещё две версии видеокарты Intel Arc Pro B60 Dual, сообщает VideoCardz.com. Теперь кроме модели с центробежным вентилятором в ассортименте компании есть варианты с пассивным воздушным охлаждением и с жидкостным охлаждением. Все три оснащаются двумя графическими процессорами и 48 ГБ видеопамяти, по 24 ГБ на GPU, внутри каждого из которых работают 20 ядер Xe.

Источник изображения: MAXSUN, VideoCardz.com

Может быть интересно

Вариант с пассивным воздушным охлаждением предназначен для серверных систем, внутри которых создаётся мощный воздушный поток с помощью корпусных вентиляторов. Оригинальная модель с центробежным вентилятором больше подходит для обычных систем и рабочих станций, в частности, она предназначена для розничной продажи.

Вариант с жидкостным охлаждением считается самым необычным. В лабораторных тестах MAXSUN температура этой двухчиповой видеокарты под полной нагрузкой держалась на уровне около 61°C. Однослотовая конструкция делает модель подходящей для компактных рабочих станций с плотным расположением слотов PCI-E.

Энергопотребление видеокарт под нагрузкой может достигать 400 Вт, для дополнительного питания они оснащаются одним 16-контактным разъёмом 12V-2x6.

Компания MAXSUN пока не назвала цены и сроки начала продаж моделей с пассивным и жидкостным охлаждением. Возможно, эти версии будут поставляться только крупным заказчикам, в частности, в составе готовых серверных систем и рабочих станций.