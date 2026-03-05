Авторы ресурса Benchlife подтверждают подготовку видеокарты.

NVIDIA может представить новую версию видеокарты GeForce RTX 5050 9 ГБ на выставке Computex 2026, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Benchlife. Выставка пройдёт со 2 по 5 июня в городе Тайбэй, Тайвань.

Если информация подтвердится, новая версия появится примерно спустя год после выхода оригинальной RTX 5050 8 ГБ.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Слухи о подготовке GeForce RTX 5050 9 ГБ появились накануне. Вместо четырёх чипов GDDR6 по 2 ГБ новую версию видеокарты оснастят тремя чипами GDDR7 по 3 ГБ, которые на 40% быстрее, что позволит компенсировать более узкую шину 96 бит и даже повысить общую пропускную способность памяти на 5%.

О других изменениях пока ничего не известно. Специалисты склоняются к тому, что характеристики графического процессора останутся прежними или изменятся незначительно. Можно ожидать, что RTX 5050 9 ГБ будет немного быстрее оригинальной.

Также появились слухи о том, что на рынке появится новая версия RTX 5060, однако никаких изменений в её характеристиках не ожидается. Если верить инсайдерам, большинство графических процессоров GB206 направили на производство RTX 5060 Ti, а для RTX 5060 будут использовать более крупные чипы GB205, которые оказались непригодны для RTX 5070.