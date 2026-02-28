В основе пара Intel Arc A380E.

Благодаря партнёрству с Intel, компания Matrox продолжает выпускать новые видеокарты. Решения компании не предназначены для обычных потребителей, они ориентированы на профессиональное применение, например, в рабочих процессорах, связанных с обработкой видео, для создания видеостен и других крупных инсталляций с большим количеством экранов. Для этого модели Matrox оснащаются большим количеством видеовыходов, на новой модели их восемь, сообщает ресурс VideoCardz.com со ссылкой на публикацию издания Hermitage Akihabara (GDM).

Источник изображения: Matrox

Matrox пока не анонсировала ни одной фирменной видеокарты с графическим процессором Battlemage. Последнее обновление под названием Matrox LUMA Pro A380 Octal (LUMA-A380P8) объединяет две Intel Arc A380E. Видеокарта оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, по 6 ГБ на каждый графический процессор. Вывод изображения осуществляется через восемь защищённых разъёмов Mini DisplayPort 2.0, поддерживая до восьми 12-битных дисплеев 5K60 с поддержкой HDR. Для более крупных инсталляций возможно использование двух таких видеокарт с поддержкой синхронизации кадров между ними.

Видеокарта использует 16 линий PCIe 4.0 и требует подключение одного 6-контактного разъёма дополнительного питания, обладая мощностью 130 Вт. Для отвода тепла используется активная однослотовая система охлаждения, в длину видеокарта занимает 26,45 см и 12,68 см в высоту.

Matrox LUMA Pro A380 Octal доступна только в Японии, отметили авторы ресурса VideoCardz.com, продажи начнутся 25 февраля 2026 года, цена не уточняется.