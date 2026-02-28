Благодаря партнёрству с Intel, компания Matrox продолжает выпускать новые видеокарты. Решения компании не предназначены для обычных потребителей, они ориентированы на профессиональное применение, например, в рабочих процессорах, связанных с обработкой видео, для создания видеостен и других крупных инсталляций с большим количеством экранов. Для этого модели Matrox оснащаются большим количеством видеовыходов, на новой модели их восемь, сообщает ресурс VideoCardz.com со ссылкой на публикацию издания Hermitage Akihabara (GDM).
Matrox пока не анонсировала ни одной фирменной видеокарты с графическим процессором Battlemage. Последнее обновление под названием Matrox LUMA Pro A380 Octal (LUMA-A380P8) объединяет две Intel Arc A380E. Видеокарта оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, по 6 ГБ на каждый графический процессор. Вывод изображения осуществляется через восемь защищённых разъёмов Mini DisplayPort 2.0, поддерживая до восьми 12-битных дисплеев 5K60 с поддержкой HDR. Для более крупных инсталляций возможно использование двух таких видеокарт с поддержкой синхронизации кадров между ними.
Видеокарта использует 16 линий PCIe 4.0 и требует подключение одного 6-контактного разъёма дополнительного питания, обладая мощностью 130 Вт. Для отвода тепла используется активная однослотовая система охлаждения, в длину видеокарта занимает 26,45 см и 12,68 см в высоту.
Matrox LUMA Pro A380 Octal доступна только в Японии, отметили авторы ресурса VideoCardz.com, продажи начнутся 25 февраля 2026 года, цена не уточняется.