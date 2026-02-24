Релиз игры запланирован на 19 марта 2026 года.

Стали известны системные требования для ПК-версии игры Death Stranding 2: On The Beach, сообщает DSOGaming. Это приключенческий боевик, разработанный студией Kojima Productions. Игра является прямым сиквелом оригинальной Death Stranding.

Версия Death Stranding 2 для ПК будет иметь неограниченную частоту кадров и поддержку сверхширокоформатных мониторов. Игра будет поддерживать контроллер DualSense. Кроме того, можно ожидать поддержки практически всех технологий масштабирования изображения для ПК. Однако поддержка эффектов трассировки лучей будет отсутствовать.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment, Nixxes Software, Kojima Productions

Для игры на минимальных настройках с частотой кадров около 30 FPS в разрешении 1080p потребуется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ, процессор Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100, 16 ГБ оперативной памяти. Для вдвое большей частоты кадров при средних настройках графики потребуется заметно более производительная система с видеокартой RTX 3060 12 ГБ или RX 6600, процессором Core i5-11400 или Ryzen 5 5600.

Рекомендованной является конфигурация с видеокартой GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800, процессором Core i7-11700 или Ryzen 7 5700X. Такое сочетание позволит играть на высоких настройках графики в разрешении 1440p с условно комфортной частотой кадров 60 FPS. Для очень высоких настроек и разрешения 4K потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT.

Для Death Stranding 2: On The Beach потребуется SSD-накопитель и 150 ГБ свободного пространства на нём. Что касается операционной системы, поддерживаются Windows 11 и Windows 10 (начиная от версии 1909 и новее).

Релиз игры на консолях Sony PlayStation 5 состоялся 26 июня 2025 года. Death Stranding 2: On The Beach получила высокие оценки от рецензентов и игроков. На платформе OpenCritic средний рейтинг игры на основании оценок рецензентов составляет 90, а на основании оценок пользователей — 100. Релиз ПК-версии запланирован на 19 марта 2026 года.

