Проблемы с установкой, DHCP, Bluetooth устройствами, видеовыходами и прочие.

Февральское накопительное обновление Windows 11 под кодовым обозначением KB5077181 исправило проблемы в играх на системах с видеокартами NVIDIA и прочие ошибки, однако, по мере установки на всё большее количество компьютеров, становится понятно, что и это обновление не лишено проблем. В Интернете появляется всё больше сообщений от пользователей, сталкивающихся с ошибками установки и нестабильностью системы после применения патча, пишет Windows Central.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами уже на этапе установки: обновление отказывается устанавливаться с различными кодами ошибок. Надёжного способа решения проблемы найти не удалось, одним помогает отключение «песочницы» Windows и Hyper-V, а другим временное отключение стороннего антивирусного программного обеспечения, кто-то рапортует об успешной установке после очистки хранилища компонентов Windows путём выполнения команд DISM, а кому-то помогает только восстановление системы.

Некоторые из тех пользователей, кому удалось установить новое обновление, теперь этому не рады, поскольку столкнулись с различными проблемами. Открывают список проблемы с подключением к сети из-за ошибок DHCP, а также проблемы с подключением Bluetooth-устройств. Некоторые пользователи сообщают о периодическом зависании своих систем, чему предшествуют проблемы со звуком — щелчки и прочие помехи.

Кроме этого, некоторые владельцы систем с видеокартами NVIDIA сталкиваются с зависаниями, когда нагрузка на графический процессор возрастает, потере сигнала HDMI на внешних мониторах и телевизорах. По предположениям, с февральским обновлением могли вернуться старые проблемы, когда выход из спящего режима S3 сопровождался различными сбоями, включая полное зависание всей системы или появление чёрного экрана.

Проблемы неприятные, но журналисты признают, что количество сообщений об ошибках после февральского обновления безопасности Windows 11 остаётся относительно небольшим. Накануне авторы ресурса Windows Latest сообщали об отсутствии каких-либо проблем после обновления своего парка машин и подтвердили, что обновление KB5077181 устранило артефакты в играх на системах с видеокартами NVIDIA.