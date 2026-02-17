Доступен режим генерации кадров вплоть до x4.

Многокадровая генерация Intel XeSS 3 Multi Frame Generation (MFG) заработала на видеокартах семейства Alchemist, сообщает VideoCardz со ссылкой на тестирование издания PC Games Hardware. Причём прирост производительности сравним с приростом, который получают видеокарты Battlemage, т.е. каких-либо серьёзных архитектурных ограничений видеокарты прошлого поколения не испытывают.

Авторы издания PC Games Hardware протестировали многокадровую генерацию Intel на видеокартах Arc A770 16 ГБ и Arc B580 12 ГБ в семи играх при разрешении 2560 на 1440 пикселей, выбрав профиль XeSS Quality. Технология обеспечивает значительное повышение частоты кадров. Например, в игре Assassin's Creed Shadows частота кадров с видеокартой Arc A770 возрастает на величину до 81% при активации режима генерации x2 и до 219% при активации режима многокадровой генерации x4. В этой же игре частота кадров с видеокартой Arc B580 возрастает на величину до 83% и 228% при активации режимов x2 и x4 соответственно.

Чтобы снизить задержку ввода, в компании Intel сочетают генерацию кадров с технологией снижения задержки XeLL, также как NVIDIA использует для этого Reflex. В PC Games Hardware отметили, что XeLL может компенсировать большую часть дополнительной задержки, возникающей из-за вставки «искусственных кадров». Также специалисты объяснили, что MFG работает только в играх, которые уже поддерживают генерацию кадров XeSS, а смена режима на данный момент требует перезапуска игры.

Компания Intel расширила поддержку технологии XeSS 3 Multi Frame Generation в графических драйверах версии 32.0.101.8509 WHQL.

