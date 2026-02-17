С несколькими крупнейшими клиентами заключены долгосрочные соглашения.

Практически все производственные мощности Western Digital для выпуска жёстких дисков в 2026 году распроданы, сообщает TechSpot со ссылкой на генерального директора компании Ирвинга Тана (Irving Tan). Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, уже закупают диски, которые ещё даже не произведены, поэтому прочие клиенты вряд ли могут рассчитывать на смягчение ситуации в ближайшем будущем — по крайней мере, в течение следующих двух лет.

Источник изображения: Denny Müller, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

Большая часть продукции распределена между семью крупнейшими клиентами, с двумя из которых Western Digital заключила долгосрочные соглашения. Все эти неназванные компании в совокупности закупили дисков общим объёмом несколько экзабайт, подтвердил Тан.

Выручка Western Digital выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,02 млрд. долларов, в третьем квартале прогнозируется ещё больший рост — на 40% в годовом исчислении. По словам Тана, Western Digital успешно удовлетворяет растущий спрос, наращивая производство жёстких дисков в беспрецедентных масштабах.

По словам Криса Сеннесаэля (Kris Sennesael), финансового директора компании, спрос на решения для центров обработки данных, как ожидается, продолжит расти. Корпоративные клиенты массово внедряют жёсткие диски большого объёма, что укрепляет прибыльность компании на все более непредсказуемом рынке, основанном на искусственном интеллекте.

Наряду с Seagate и Toshiba, Western Digital является одним из трёх производителей жёстких дисков на рынке. Растущий интерес крупных технологических компаний к центрам обработки данных для ИИ оказывает глубокое влияние на традиционные магнитные накопители, после того как ранее это привело к дефициту SSD-накопителей и других продуктов на основе памяти на мировом рынке.