7800X3D по-прежнему может быть более выгодным приобретением.

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовали обзор процессора AMD Ryzen 7 9850X3D. Если говорить о производительности, для рецензентов новинка не стала сюрпризом: «AMD взяла самый быстрый в мире игровой процессор и немного его улучшила», — результаты соответствующие.

Источник изображения: AMD

Может быть интересно

На бумаге 9850X3D отличается от 9800X3D более высокой тактовой частотой ядер в режиме ускорения, она выросла на 8% до 5,6 ГГц. Производительность в играх выросла, но ненамного. Средний прирост составил 5%, максимальный соразмерен росту тактовой частоты. Причём увидеть этот прирост зачастую можно только на средних настройках, когда нет упора в производительность видеокарты. Например, при средних настройках графики в Rainbow Six Siege и Battlefield 6 новый процессор быстрее на 5% и 7% соответственно, на настройках Ultra Plus и Overkill разницы практически нет. В тестовой системе использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. В бенчмарках Cinebench 2024 и 7-Zip прирост ещё меньше, в диапазоне 1,5…4%.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube (и далее)

Рабочие напряжения и энергопотребление 9850X3D выросли. В пике на разъёмах EPS было зафиксировано потребление 168 Вт, что на 27% превышает показатели 9800X3D. При этом расчётная тепловая мощность процессоров в спецификациях совпадает — 120 Вт. Несмотря на этот недостаток, потребляемая мощность всё ещё намного ниже, чем у процессоров Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K, а игровая производительность намного выше. Однако старшие процессоры Intel с большим количеством ядер оказались значительно быстрее в бенчмарках, имитирующих рабочие сценарии, и при компиляции шейдеров.

Авторы обзора назвали 9850X3D быстрым игровым процессором, но оптимальным выбором по соотношению цены и производительности в Hardware Unboxed по-прежнему считают 7800X3D, хотя в этом вопросе всё зависит от цен в каждом конкретном регионе в определённый момент времени.

Cyberpunk 2077 одна из протестированных игр, где производительность сильнее всего зависит от скорости работы памяти.

Рецензентам также удалось подтвердить заявление AMD о том, что скорость памяти не оказывает значимого влияния на игровую производительность в системах с процессорами Ryzen X3D. В компании говорили о разнице около 1% по результатам тестирования более чем 30 игр на системах с памятью DDR5-4800 и DDR5-6000. В Hardware Unboxed протестировали только 6 игр, тем не менее, значительной разницы не увидели. Напротив, производительность процессоров Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K заметно снижается с медленными модулями DDR5.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В Hardware Unboxed назвали 9850X3D приемлемым обновлением и выразили уверенность в том, что процессор станет хитом, как и 9800X3D. Но значимым релиз этого процессора назвать нельзя. Он обеспечивает немного большую производительность при немного большей цене и значительном повышении энергопотребления. При ограниченном бюджете авторы обзора советуют обратить внимание на 7800X3D, а разницу добавить к бюджету на покупку видеокарты.