Есть поддержка HDR10 и Adaptive-Sync.

Компания AOC расширяет линейку универсальных и практичных мониторов B3 парой моделей с разрешением QHD (2560 на 1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 0,5 мс (MPRT). Это 23,8-дюймовый монитор Q24B36X и 27-дюймовый Q27B36X, сообщает Guru3D. Благодаря высокой частоте обновления монитор обеспечит комфортное и плавное изображение при работе с большими документами и в играх. Новинки подойдут для тех, кто использует один монитор и для работы и для развлечений, включая студентов и тех, кто работает из дома.

Источник изображения: AOC

Оба монитора оснащены IPS-дисплеями с максимальной яркостью 300 нит, поддержкой HDR10 и Adaptive-Sync. Модель Q24B36X обеспечивает плотность пикселей 123 PPI, заявлен охват цветового пространства sRGB на уровне 114,7% и DCI-P3 на уровне 88,8%. Для модели Q27B36X это 109 PPI, 118,5% sRGB и 92,1% DCI-P3 соответственно. Технологии Flicker-Free и режим Low Blue Light помогают снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.



Источник изображения: AOC

Подставка мониторов позволяет регулировать наклон, поддерживается крепление VESA 100x100 мм. Каждый монитор оснащён одним входом HDMI 2.0 и одним входом DisplayPort 1.4, что удовлетворяет потребности большинства настольных ПК, ноутбуков и консолей текущего поколения. Также присутствует 3,5-мм аудиовыход.

Мониторы ожидаются в продаже уже в январе. Рекомендованные цены в Великобритании составляют 109,00 £ и 129,00 £ за 23,8- и 27-дюймовую модель соответственно.