Скоростной режим с разрешением 1080p считается более предпочтительным, чем 720p во многих других двухрежимных игровых мониторах.

Китайская компания HKC сообщила об успешной разработке двухрежимного 27-дюймового игрового монитора с соотношением частоты обновления в основном и вторичном режиме 1 к 4, пишет VideoCardz. В частности, для этого в компании разработали новый Quad-Timer драйвер дисплея.

В основном режиме новый монитор HKC выводит изображение в разрешении 4K при частоте обновления 200 Гц, а во вторичном — в разрешении FHD при частоте обновления 800 Гц. Такое сочетание в компании считают более предпочтительным. Многие существующие двухрежимные игровые мониторы во втором режиме работают в HD-разрешении. Такое низкое разрешение вряд ли удовлетворит большинство пользователей, даже среди любителей киберспортивных игр.

Для тех, кому всё же важнее максимальная частота обновления, HKC готовит 27-дюймовый монитор ANT275PQ MAX под брендом ANTGAMER. Монитор оснащается IPS-дисплеем, который работает в режимах 2K 540 Гц и HD 1080 Гц, а также разъёмом DisplayPort 2.1 UHBR20 с высокой пропускной способностью, который позволит избежать сильного сжатия при отображении контента с высокой частотой обновления в основном режиме.

Подробности о новых мониторах HKC должны озвучить на выставке CES 2026, которая пройдёт в начале следующего года.