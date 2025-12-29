Но это потребует отложить выпуск ускорителей на более поздний срок

Будущая платформа Intel для центров обработки данных под кодовым названием Jaguar Shores может оснащаться памятью HBM4E, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера Bionic_Squash. Массовое производство HBM4E ожидают не ранее 2027 года, а значит, компания Intel могла перенести выпуск платформы на более поздний период, ближе к середине 2027 года. Предполагалось, что Jaguar Shores будут оснащать HBM4 памятью (возможно, от SK Hynix) и выпустят в 2026 году.

Считается, что HBM4E появится на поздних этапах развития HBM4, обеспечив более высокие показателями производительности и более широкие возможности для кастомизации на уровне базового кристалла. Эксперты отрасли ожидают, что HBM4E будет использоваться в самых производительных ускорителях следующего поколения, включая NVIDIA Rubin Ultra и новую серию AMD Instinct.

Ранее компания SK hynix планирует наладить производство специализированных версий HBM4E по требованиям заказчиков, в числе которых назывались NVIDIA, Broadcom и AMD. Возможно, к этому списку присоединится и Intel, однако сроки имеют для Intel очень большое значение. Если выход Jaguar Shores действительно отложили до конца 2027 года, есть риск, что новый продукт появится после того, как клиенты уже перейдут на конкурирующие платформы в рамках следующего цикла обновления оборудования.