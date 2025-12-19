Первая плата компании с чипсетом AMD X870.

Компания Sapphire Technology добавила на официальный международный сайт спецификации новой материнской платы PURE X870A WIFI 7, что, по всей видимости, говорит о скором начале продаж. Это первая плата компании с чипсетом AMD X870, все ранее выпущенные модели были основаны на чипсетах более низкого класса, пишет TechPowerUp.

Источник изображения: Sapphire Technology

PURE X870A WIFI 7 — это материнская плата формата ATX — её размеры 305 на 245 мм. Используется белая печатная плата и бело-серебристые радиаторы, но некоторые разъёмы и соединения остались чёрными, включая 4 усиленных слота DDR5 DIMM и коннекторы питания. Плата поддерживает разгон оперативной памяти до скорости более 8400 мегапередач в секунду.

Плата оснащена парой 8-контактных разъёмов питания процессора, подсистема питания выполнена по схеме 16+2+1, поддерживаются все выпущенные процессоры AMD AM5, серии Ryzen 7000, 8000 и 9000.

Источник изображения: Sapphire Technology

Стандарт PCIe 5.0 поддерживает основные слоты PCI-E и M.2, работающие в режиме x16 и x4 соответственно. Вторичный полноразмерный слот PCI-E может работать в режиме PCIe 4.0 x4, также есть слот PCIe 3.0 x1. На плате также присутствует дополнительная пара M.2 разъёмов с поддержкой PCIe 4.0 x4 и четыре порта SATA. Чипсет и M.2 накопители охлаждаются предустановленными радиаторами. Поддержка PCIe 5.0, режимы работы PCI-E и M.2 разъёмов, зависят от выбора процессора.

Источник изображения: Sapphire Technology

Среди прочего: встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, 2,5-гигабитный сетевой адаптер Realtek RTL8125BG, адаптер WiFi 7 и Bluetooth 5.4, наличие USB 4.0 для передачи данных и вывода изображения с обратной подачей питания 15 Вт.

Сроки начала продаж и цены не уточняются.