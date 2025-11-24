Новые видеокарты станут ещё дороже.

Графические решения AMD вырастут в цене для партнёров компании как минимум на 10%. Об этом сообщают Wccftech и VideoCardz со ссылкой на ограниченно доступную статью тайваньского издания United Daily News (UDN). Авторы последнего ссылаются на информацию и прогнозы отраслевых источников. Публично AMD не заявляла о повышении цен на графические решения.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash

Специалисты предсказывают подорожание электроники, которое связано с ростом цен на различные типы памяти. Первыми выросли цены на чипы DRAM, подорожала оперативная память — цены в магазинах выросли от 30% до 170% в зависимости от региона. Следом растут цены на память типа NAND и GDDR, что приведёт к подорожанию твердотельных накопителей и видеокарт. Повышение цен на видеокарты ожидают в конце 2025 или в начале 2026 года. Сейчас за рубежом журналисты отмечают минимальные цены на видеокарты нового поколения с момента их появления в продаже. Но это ограниченные предложения в рамках предпраздничных распродаж.

Цены на память растут из-за дефицита. Причиной является высокий спрос со стороны сектора искусственного интеллекта при неизменных или сокращающихся объёмах производства.

Для AMD повышение цен может стать серьёзной проблемой, считают в VideoCardz. Компания не смогла обеспечить достаточную доступность моделей Radeon RX 9070 XT по рекомендованной цене. И это несмотря на заявления о поощрении партнёров за продвижение на рынке подобных моделей. Рекомендованные цены наблюдаются только сейчас в рамках сезона распродаж «Чёрная пятница».

Ранее представитель PowerColor сообщил на портале Reddit, что текущие распродажи могут быть лучшим временем для покупки новой видеокарты до повышения цен в следующем году. В этом увидели подтверждение слухов о росте цен на графические решения AMD. Однако позже представитель бренда отметил, что его посты были неправильно интерпретированы.

Ожидается, что NVIDIA тоже повысит цены на свои графические решения в следующем году. Рост цен на память считают причиной переноса или отмены обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Официально это не подтверждено. Инсайдеры предсказывали выпуск трёх новых видеокарт к концу 2025 года. По новым прогнозам, видеокарты SUPER не стоит ожидать ранее третьего квартала 2026 года.