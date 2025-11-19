Сайт Конференция
Moleculo
Noctua выпустила чёрные chromax.black версии кулера NH-D15 G2 и вентиляторов NF-A14x25 G2
Вентиляторы доступны в вариантах с круглыми и квадратными рамками и в различных комплектах, а для кулера заявлена совместимость с будущим сокетом Intel LGA 1954.

Компания Noctua выпустила полностью чёрную версию кулера NH-D15 G2 chromax.black. Новая модель сочетает чёрный радиатор с двумя чёрными вентиляторами NF-A14x25r G2 диаметром 140 мм.

Источник изображения: Noctua

Версия chromax.black сохраняет те же основные характеристики, что и стандартный NH-D15 G2. Используется двухбашенный радиатор с восемью тепловыми трубками, общая высота конструкции составляет 168 мм. Поддержка платформ была расширена и теперь включает новый сокет Intel LGA 1954 в дополнение к LGA 1700, LGA 1851 и более старым LGA 115x и 1200. Также поддерживается установка на платформы AMD AM5 и AM4.

Источник изображения: Noctua

Ожидается, что сокет LGA 1954 будут использовать настольные процессоры Intel Nova Lake-S, выпуск которых запланирован на 2026 и/или 2027 год. Это позиционирует Noctua NH-D15 G2 chromax.black как один из первых воздушных кулеров, официально готовых к следующему поколению настольных ПК без необходимости в новом монтажном комплекте.

Источник изображения: Noctua

Noctua также выпускает вентиляторы NF-A14x25 G2 chromax.black с квадратными и круглыми корпусами. Вентиляторы продаются в различных комплектах по одной или по две штуки.

В США кулер Noctua NH-D15 G2 chromax.black предлагается по цене от 189 $, в ЕС — от 159,90 €. Цена одного вентилятора NF-A14x25 G2 составляет 44,90 $ и 39,90 € соответственно.

#системы охлаждения #noctua #вентиляторы #воздушные кулеры
Источник: videocardz.com
