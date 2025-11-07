Не хватает нужных чипов памяти.

По последним слухам, NVIDIA отказалась от планов по выпуску обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным объёмом видеопамяти, сообщает VideoCardz. Причиной является дефицит чипов GDDR7 по 3 ГБ, которые должны были использоваться во всех новых видеокартах. Доступные чипы зарезервированы для RTX 5090 Laptop и профессиональной RTX PRO 6000 Blackwell. Кроме этого, уже выпущенные видеокарты могут подорожать из-за роста цен на память.

Источник изображения: @hieu101193, Unsplash

Другие источники пока не подтверждают данные слухи. Инсайдер NVIDIA, известный под псевдонимом kopite7kimi, на информацию тоже пока не отреагировал. Официально подготовка обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER явно никогда не подтверждалась NVIDIA. Спустя месяцы после появления первой информации о потенциальных конфигурациях некоторые ресурсы сообщили, что партнёры NVIDIA ни о каком обновлении серии не знают. Тем не менее, предполагалось, что обновление представят в конце 2025 или начале 2026 года — в середине жизненного цикла. Вероятность этого всё меньше.

Цены на чипы памяти растут, а цены на видеокарты конкурентов начали снижаться до уровня рекомендованных, что с большой вероятностью оказало влияние на планы NVIDIA. Если обновление серии и было запланировано, то на сегодняшний день уже может быть поставлено на паузу или полностью отменено. Текущие видеокарты NVIDIA и так пользуются спросом, поэтому журналисты не видят большого смысла для компании в выпуске обновления.

Ожидалось, что NVIDIA выпустит как минимум три видеокарты GeForce RTX 50 SUPER. Это RTX 5080 SUPER 24 ГБ, 5070 Ti SUPER 24 ГБ и 5070 SUPER 18 ГБ. Основное изменение — увеличенный объём видеопамяти за счёт применения чипов GDDR7 по 3 ГБ. Такие чипы позволили бы нарастить видеопамять без изменения ширины шины.

Источник изображения: VideoCardz

По всей видимости, в случае двух самых производительных моделей вообще не было планов вносить изменения в графические процессоры — видеокартам приписывали то же количество CUDA ядер, что и оригинальным. RTX 5070 SUPER единственная видеокарта, которая кроме большего объёма видеопамяти могла получить прибавку CUDA ядер. Кроме видеопамяти увеличилась мощность, что позволило бы реализовать разгонный потенциал архитектуры Blackwell и добиться двузначного прироста производительности при прежнем количестве CUDA.