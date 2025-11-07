Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA могла отказаться от планов по выпуску обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER
Не хватает нужных чипов памяти.

По последним слухам, NVIDIA отказалась от планов по выпуску обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным объёмом видеопамяти, сообщает VideoCardz. Причиной является дефицит чипов GDDR7 по 3 ГБ, которые должны были использоваться во всех новых видеокартах. Доступные чипы зарезервированы для RTX 5090 Laptop и профессиональной RTX PRO 6000 Blackwell. Кроме этого, уже выпущенные видеокарты могут подорожать из-за роста цен на память.

Источник изображения: @hieu101193, Unsplash

Другие источники пока не подтверждают данные слухи. Инсайдер NVIDIA, известный под псевдонимом kopite7kimi, на информацию тоже пока не отреагировал. Официально подготовка обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER явно никогда не подтверждалась NVIDIA. Спустя месяцы после появления первой информации о потенциальных конфигурациях некоторые ресурсы сообщили, что партнёры NVIDIA ни о каком обновлении серии не знают. Тем не менее, предполагалось, что обновление представят в конце 2025 или начале 2026 года — в середине жизненного цикла. Вероятность этого всё меньше.

Цены на чипы памяти растут, а цены на видеокарты конкурентов начали снижаться до уровня рекомендованных, что с большой вероятностью оказало влияние на планы NVIDIA. Если обновление серии и было запланировано, то на сегодняшний день уже может быть поставлено на паузу или полностью отменено. Текущие видеокарты NVIDIA и так пользуются спросом, поэтому журналисты не видят большого смысла для компании в выпуске обновления.

Ожидалось, что NVIDIA выпустит как минимум три видеокарты GeForce RTX 50 SUPER. Это RTX 5080 SUPER 24 ГБ, 5070 Ti SUPER 24 ГБ и 5070 SUPER 18 ГБ. Основное изменение — увеличенный объём видеопамяти за счёт применения чипов GDDR7 по 3 ГБ. Такие чипы позволили бы нарастить видеопамять без изменения ширины шины.

Источник изображения: VideoCardz

По всей видимости, в случае двух самых производительных моделей вообще не было планов вносить изменения в графические процессоры — видеокартам приписывали то же количество CUDA ядер, что и оригинальным. RTX 5070 SUPER единственная видеокарта, которая кроме большего объёма видеопамяти могла получить прибавку CUDA ядер. Кроме видеопамяти увеличилась мощность, что позволило бы реализовать разгонный потенциал архитектуры Blackwell и добиться двузначного прироста производительности при прежнем количестве CUDA.

#nvidia #видеокарты #gddr7 #geforce experience #rtx 5080 super #rtx 5070 super #rtx 5070 ti super #geforce rtx 50 super
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
7
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
3
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
+
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
5
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
3
Информатор уведомляет о возможном повышении стоимости и даже исчезновении из продажи RTX 5090
2
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
11
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
1
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
2
F-22 станет первым «ведущим» самолётом ВВС США в авиазвене концепции Collaborative Combat Aircraft
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
3
ДНК из пещеры в Крыму указывает на миграцию неандертальцев из Сибири
+
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
+
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
15
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
9
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
210
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
4
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
5
Удивившие меня заблуждения о Луне
12
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
+
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
1

Сейчас обсуждают

Миха Евсеев
16:10
Асроки перестанут сжигать процессоры?
Белоруссия и Казахстан стали каналами для импорта иностранного пива
VL86f
16:07
Это ладно. В скрине с "новостью-мемом" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34120 поменять причину и следствие не разобравшись в истории, называя произошедшее "грубым неуважением".
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Overseer man
15:55
Такие новости выпускаются только с одной целью. Поддерживать веру, что космос существует и мы здесь одни.
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
Виктор Байкин
15:37
Ну да. Можно было мышку и клаву не брать а купить пк дополнительно. Но в итоге, тебе придется взять 2 мышки и 2 клавы. Уже для двух пк. Но вот вопросики - сможешь ли ты на 2вух разом работать? И как с...
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
Дмитрий Патрушев
15:14
25 фаз - это излишество, за которую будет платить пользователь. 16 фаз за глаза
Белоруссия и Казахстан стали каналами для импорта иностранного пива
Антон Шилов
14:49
А причем здесь он? Вышел на рынок - это еще не значит, что будет пользоваться успехом. Этот бренд даже в Турции не лидер.
Электромобиль Hyptec SSR установил новый рекорд в дрифте со скоростью 213 км/ч
Аникей Сковородкер
14:48
Хищник с человечески лицом! И сюда Уэйланда припахали, получается AVP 3!
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
SekaZzZ34
14:43
Повод для Sapphire отказаться от данной задумки
Зафиксирован четвёртый случай оплавления разъёма 12V-2×6 в видеокарте Radeon RX 9070 XT
Stepa Sozonov
14:13
А как быть с репозиториями в виндовс? Центром обновления и магазином? Я хочу поиграть в Скайрим, и не актуальный AE а LE с той самой сборкой модов как раньше. И из-за новых драйверов не могу этого сде...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Atrides2000
14:10
нехватки возможностей покупателей - - это так сейчас называют нехватку денег?
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter