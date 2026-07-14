Xiaomi представила в Китае Redmi Note 17 и Note 17 Pro. Базовая модель получила 7-дюймовый экран, а Pro-версия — аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Необычные характеристики для бюджетного сегмента.

14 июля в Китае состоялся анонс Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. И если вы думали, что в бюджетном сегменте давно ничего интересного не происходит, эти устройства изменят ваше мнение.

Базовая модель Redmi Note 17 получила 7-дюймовый экран. Для смартфона это много. Очень много. Большинство производителей в этом ценовом сегменте ограничиваются 6,7–6,8 дюймами, а тут — полноценный планшетофон. Понятно, что устройство не для всех: кому-то такой размер покажется неудобным. Но для тех, кто много смотрит видео или работает с документами на ходу, это может стать весомым аргументом.

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Redmi Note 17 Pro пошла ещё дальше — но в другом направлении. Её главная фишка — аккумулятор на 9000 мАч. Для сравнения: у большинства современных флагманов ёмкость батареи колеблется в районе 4500–5500 мАч. 9000 мАч — это запас на два-три дня активного использования без подзарядки. Плата за такую ёмкость — вес и толщина, но для целевой аудитории это вряд ли станет проблемой.

Обе модели позиционируются как бюджетные — Redmi остаётся верна своей философии доступных устройств с нестандартными характеристиками. Детали о процессорах, камерах и ценах пока не раскрыты. Известно лишь, что анонс состоялся в Китае, а о глобальном релизе информации нет.

Рынок смартфонов в целом переживает не лучшие времена. По данным Omdia, глобальные поставки во втором квартале 2026 года упали на 4% год к году из-за дефицита чипов памяти, который толкает цены вверх. На этом фоне Redmi делает ставку на нишевые решения — большой экран и огромная батарея вместо погони за тонкостью и лёгкостью.

Впрочем, пока это только китайский рынок. Когда и появится ли Redmi Note 17 на глобальных прилавках — неизвестно. Но сам факт того, что Xiaomi продолжает экспериментировать с форм-факторами в бюджетном сегменте, уже показателен.