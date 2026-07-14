Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
matvey
Redmi Note 17 с 7‑дюймовым экраном и Note 17 Pro с аккумулятором на 9000 мАч дебютировали в Китае
Xiaomi представила в Китае Redmi Note 17 и Note 17 Pro. Базовая модель получила 7-дюймовый экран, а Pro-версия — аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Необычные характеристики для бюджетного сегмента.
реклама

14 июля в Китае состоялся анонс Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. И если вы думали, что в бюджетном сегменте давно ничего интересного не происходит, эти устройства изменят ваше мнение.

Базовая модель Redmi Note 17 получила 7-дюймовый экран. Для смартфона это много. Очень много. Большинство производителей в этом ценовом сегменте ограничиваются 6,7–6,8 дюймами, а тут — полноценный планшетофон. Понятно, что устройство не для всех: кому-то такой размер покажется неудобным. Но для тех, кто много смотрит видео или работает с документами на ходу, это может стать весомым аргументом.

реклама

Redmi Note 17 Pro пошла ещё дальше — но в другом направлении. Её главная фишка — аккумулятор на 9000 мАч. Для сравнения: у большинства современных флагманов ёмкость батареи колеблется в районе 4500–5500 мАч. 9000 мАч — это запас на два-три дня активного использования без подзарядки. Плата за такую ёмкость — вес и толщина, но для целевой аудитории это вряд ли станет проблемой.

Обе модели позиционируются как бюджетные — Redmi остаётся верна своей философии доступных устройств с нестандартными характеристиками. Детали о процессорах, камерах и ценах пока не раскрыты. Известно лишь, что анонс состоялся в Китае, а о глобальном релизе информации нет.

Рынок смартфонов в целом переживает не лучшие времена. По данным Omdia, глобальные поставки во втором квартале 2026 года упали на 4% год к году из-за дефицита чипов памяти, который толкает цены вверх. На этом фоне Redmi делает ставку на нишевые решения — большой экран и огромная батарея вместо погони за тонкостью и лёгкостью.

Впрочем, пока это только китайский рынок. Когда и появится ли Redmi Note 17 на глобальных прилавках — неизвестно. Но сам факт того, что Xiaomi продолжает экспериментировать с форм-факторами в бюджетном сегменте, уже показателен.

#смартфоны #китай #xiaomi #анонс #redmi note 17 #redmi note 17 pro
Источник: gagadget.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter