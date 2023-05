Результаты ожидаемы - малый объем памяти на видеокартах Nvidia не идет им на пользу

YouTube-канал Dawid Does Tech Stuff, опубликовал обзор модифицированной видеокарты Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix с 16 ГБ видеопамяти. Автор канала получил видеокарту от пользователя Discord, который заменил оригинальные чипы памяти на RTX 3070, на чипы вдвое большей емкости.

Автор разобрал видеокарту и рассказал о его внутреннем устройстве. В отличие от оригинальной версии с 8 ГБ видеопамяти, такая карта может справляться с более требовательными современными играми, такими как Resident Evil 4 Remake, The Last of Us: Part I, Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi: Survivor. К тому же, в последнее время явно прослеживается тенденция, что в будущем будет еще больше игр, которые потребуют для комфортной игры на высоких настройках видеокарты с 12 или 16 ГБ видеопамяти.





Dawid Does Tech Stuff протестировал видеокарту в некоторых популярных играх на ПК, оснащенном процессором Intel Core i9-13900KF и 32 ГБ оперативной памяти. В ряде игр разница была незначительной - в пределах 5-10% в пользу модифицированной версии видеокарты, однако в других случаях она оказалась достаточно заметной и достигала 25%. В целом, использование RTX 3070 с 16 ГБ видеопамяти представляется гораздо более интересным, чем RTX 3070 с 8 ГБ.