Модель создана на базе iPhone 17 Pro и Pro Max и посвящена Санкт-Петербургу и форуму

В рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдёт с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум», российская компания Caviar представила эксклюзивную модель iPhone, выполненную в особой тематике. Дизайн новинки вдохновлён величественной архитектурой и статусом культурной столицы России.

Дизайн устройства отличается строгостью и элегантностью, выполненными в серебристых тонах. Отличительной чертой смартфона является титановая панель, на которой искусно нанесена тонкая золотая гравировка, представляющая собой панорамный вид на горизонт Санкт-Петербурга. В этой панораме можно различить узнаваемые силуэты Петропавловского собора и Исаакиевского храма. В центре композиции расположен объёмный герб Российской Федерации, покрытый золотом, а в нижней части корпуса устройства располагается табличка с надписью «ПМЭФ 2026».

Как подчеркнули в компании, данное устройство является «лёгким кастомом». Такое техническое решение позволяет полностью сохранить первоначальные характеристики устройства, включая его функционал, размеры, а также вес, не ухудшая при этом удобство использования. Всего будет выпущено 26 экземпляров этой ограниченной серии.

Дополнительной особенностью каждого аппарата является уникальная упаковка. Коробка оснащена интерактивным экраном, который при активации воспроизводит специально подготовленный видеоролик, посвященный предстоящему мероприятию.

Стоимость эксклюзивной модели iPhone ПМЭФ 2026 начинается от 400 000 рублей.