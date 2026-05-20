Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Курская АЭС раньше срока модернизировала третий энергоблок с реактором РБМК-1000
В ходе ремонтных работ на блоке было отремонтировано 12 500 единиц оборудования, а также проведено 476 операций с тепловыделяющими сборками

Курская атомная электростанция успешно завершила запланированные работы по ремонту третьего энергоблока с реактором РБМК-1000. Так, ремонтные работы были выполнены на 6,5 дней раньше изначально запланированного срока. Для канального реактора, который работает уже достаточно много лет, это имеет большое значение, поскольку сокращается время простоя, быстрее восстанавливается выработка энергии для сети и снижается нагрузка на диспетчерские службы энергосистемы.

Источник изображения: Росатом

В процессе ремонтных работ, согласно информации, предоставленной Ростехом, специалисты осуществили техническое обслуживание и ремонт 12 500 единиц оборудования, а также выполнили 476 операций с тепловыделяющими сборками.

Как сообщается, особое внимание было уделено ключевым компонентам конструкции: были проверены и заменены технологические каналы, каналы системы управления и защиты, а также проведена модернизация системы основного конденсата.

Для РБМК-1000 подобные мероприятия — не просто какая-то формальность, а залог дальнейшей безопасной и надёжной эксплуатации.

Третий энергоблок Курской атомной электростанции принадлежит к типу реакторов РБМК-1000, которые были разработаны в СССР. Эти графито-водные реакторы прошли серьёзную модернизацию после аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня их надёжность определяется не возрастом, а качеством технического обслуживания и объёмом работ, выполненных во время каждого ремонта.

Курская атомная электростанция — это ключевой объект для Центрального федерального округа и более 90% промышленных предприятий Курской области. Запуск блока раньше срока позволяет сократить необходимость в дополнительных источниках энергии и снизить нагрузку на соседние электростанции, что, в свою очередь, положительно влияет на экономическое развитие региона.

В более широком смысле, досрочный ремонт — это часть плана по постепенному переходу к использованию новых атомных электростанций. На площадке Курской АЭС-2 строятся новые энергоблоки с реакторами ВВЭР-ТОИ, которые должны начать работу в конце текущего десятилетия. Первый из них планируется ввести в эксплуатацию не раньше 2027 года.

Пока же старые реакторы РБМК продолжают обеспечивать стабильную работу энергосистемы. Каждый досрочно завершённый ремонт — это шаг к плавному переходу к новым технологиям без снижения выработки электроэнергии.

#ростех #аэс #курская аэс #атомный реактор #модернизация оборудования #рбмк-1000
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Критик Крис Рэй поставил новой части гоночной серии Forza Horizon 6 максимальный балл
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter