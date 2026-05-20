Курская атомная электростанция успешно завершила запланированные работы по ремонту третьего энергоблока с реактором РБМК-1000. Так, ремонтные работы были выполнены на 6,5 дней раньше изначально запланированного срока. Для канального реактора, который работает уже достаточно много лет, это имеет большое значение, поскольку сокращается время простоя, быстрее восстанавливается выработка энергии для сети и снижается нагрузка на диспетчерские службы энергосистемы.

В процессе ремонтных работ, согласно информации, предоставленной Ростехом, специалисты осуществили техническое обслуживание и ремонт 12 500 единиц оборудования, а также выполнили 476 операций с тепловыделяющими сборками.

Как сообщается, особое внимание было уделено ключевым компонентам конструкции: были проверены и заменены технологические каналы, каналы системы управления и защиты, а также проведена модернизация системы основного конденсата.

Для РБМК-1000 подобные мероприятия — не просто какая-то формальность, а залог дальнейшей безопасной и надёжной эксплуатации.

Третий энергоблок Курской атомной электростанции принадлежит к типу реакторов РБМК-1000, которые были разработаны в СССР. Эти графито-водные реакторы прошли серьёзную модернизацию после аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня их надёжность определяется не возрастом, а качеством технического обслуживания и объёмом работ, выполненных во время каждого ремонта.

Курская атомная электростанция — это ключевой объект для Центрального федерального округа и более 90% промышленных предприятий Курской области. Запуск блока раньше срока позволяет сократить необходимость в дополнительных источниках энергии и снизить нагрузку на соседние электростанции, что, в свою очередь, положительно влияет на экономическое развитие региона.

В более широком смысле, досрочный ремонт — это часть плана по постепенному переходу к использованию новых атомных электростанций. На площадке Курской АЭС-2 строятся новые энергоблоки с реакторами ВВЭР-ТОИ, которые должны начать работу в конце текущего десятилетия. Первый из них планируется ввести в эксплуатацию не раньше 2027 года.

Пока же старые реакторы РБМК продолжают обеспечивать стабильную работу энергосистемы. Каждый досрочно завершённый ремонт — это шаг к плавному переходу к новым технологиям без снижения выработки электроэнергии.