В настоящее время в работе интеллектуального помощника «Гигачат» не применяются китайские технологии, однако банк планирует их использование в перспективе.

Сбер рассматривает возможность внедрения китайских процессоров в инфраструктуру своего искусственного интеллекта Гигачат. Об этом стало известно из заявления главы банка Германа Грефа в эфире Первого канала.

Согласно заявлению, в настоящее время вычислительные мощности Гигачата не привязаны к китайским технологиям, поскольку вся инфраструктура базируется на неких иных решениях. Однако, как отметил Греф, банк не исключает вероятности постепенного перехода на процессоры китайского производства по мере их появления на рынке, а также снижения их стоимости.

В целом, если смотреть на это шире, внимание Сбера к китайским чипам отражает общую тенденцию среди российских технологических компаний. После введения западных санкций и ограничений на импорт полупроводников, отечественные компании активно ищут альтернативные решения, не зависящие от американских и европейских производителей.

И вот в сложившихся обстоятельствах Китай становится одним из важнейших партнёров, особенно с учетом того, что такие компании, как Huawei, активно развивают собственное производство процессоров.

Правда, по сведениям агентства Reuters, китайский флагман Ascend 950 на данный момент уступает по производительности американским аналогам, таким как Nvidia H200. В то же время, какие именно процессоры рассматривает Сбер, пока остаётся неизвестным.

Гигачат — флагманский продукт Сбера в области искусственного интеллекта, который был запущен в 2023 году. Он представляет собой альтернативу зарубежным языковым сервисам, таким как ChatGPT.

Для развития подобных технологий критически важны современные вычислительные ресурсы, и вопрос доступа к передовым чипам остаётся одним из самых острых для всей российской отрасли искусственного интеллекта.