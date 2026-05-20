Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Сбер планирует в будущем использовать китайские чипы для работы модели GigaChat
В настоящее время в работе интеллектуального помощника «Гигачат» не применяются китайские технологии, однако банк планирует их использование в перспективе.

Сбер рассматривает возможность внедрения китайских процессоров в инфраструктуру своего искусственного интеллекта Гигачат. Об этом стало известно из заявления главы банка Германа Грефа в эфире Первого канала.

Согласно заявлению, в настоящее время вычислительные мощности Гигачата не привязаны к китайским технологиям, поскольку вся инфраструктура базируется на неких иных решениях. Однако, как отметил Греф, банк не исключает вероятности постепенного перехода на процессоры китайского производства по мере их появления на рынке, а также снижения их стоимости.

В целом, если смотреть на это шире, внимание Сбера к китайским чипам отражает общую тенденцию среди российских технологических компаний. После введения западных санкций и ограничений на импорт полупроводников, отечественные компании активно ищут альтернативные решения, не зависящие от американских и европейских производителей.

И вот в сложившихся обстоятельствах Китай становится одним из важнейших партнёров, особенно с учетом того, что такие компании, как Huawei, активно развивают собственное производство процессоров.

Правда, по сведениям агентства Reuters, китайский флагман Ascend 950 на данный момент уступает по производительности американским аналогам, таким как Nvidia H200. В то же время, какие именно процессоры рассматривает Сбер, пока остаётся неизвестным.

Гигачат — флагманский продукт Сбера в области искусственного интеллекта, который был запущен в 2023 году. Он представляет собой альтернативу зарубежным языковым сервисам, таким как ChatGPT.

Для развития подобных технологий критически важны современные вычислительные ресурсы, и вопрос доступа к передовым чипам остаётся одним из самых острых для всей российской отрасли искусственного интеллекта.

#сбер #gigachat #греф #nvidia h200 #гигачат #китайские чипы #ascend 950
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Критик Крис Рэй поставил новой части гоночной серии Forza Horizon 6 максимальный балл
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter