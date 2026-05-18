GSMArena провела исследование, чтобы выяснить, какие смартфоны лучше всего подходят для съёмки селфи-видео. В течение недели читатели выбирали лучшее видео.

Редакция портала GSMArena подвела итоги интересного эксперимента, в рамках которого проводилось слепое тестирование качества селфи-видео, снятых на различные смартфоны. В течение семи дней зрители определяли лучший видеоматериал, не имея информации о том, на камеру какого устройства он был записан.

Источник изображения: gsmarena.com

Итоги тестирования оказались весьма удивительными. С большим преимуществом победил Samsung Galaxy A37 — самый бюджетный смартфон в тесте. Он обошёл сразу три топовых устройства, включая Galaxy S26 Ultra. На втором месте оказался Galaxy A57, а третье место досталось OPPO Find X9 Ultra.

Самое интересное, что у смартфона Galaxy A37 установлена относительно простая селфи-камера с сенсором на 1/3,2 дюйма и разрешением 12 мегапикселей. Однако, по всей видимости, Samsung смогла достичь совершенства в обработке изображений, что и позволило достичь такого результата.

Крайне негативное впечатление произвёл Samsung Galaxy S26 Ultra. Этот флагманский смартфон получил наименьшее количество положительных оценок, а большинство участников тестирования назвали его селфи-видео самым неудачным. Это говорит о том, что в современных смартфонах решающее значение имеют не только технические характеристики камеры, но и качество программного обеспечения.