Недавно корпорация Microsoft представила амбициозный проект по улучшению своей операционной системы Windows 11. Он получил название К2. По словам создателей, цель проекта — устранить основные проблемы системы, повысить её эффективность и восстановить доверие пользователей, которое было подорвано из-за ряда неоднозначных обновлений.
Однако специалисты известного YouTube-канала Digital Foundry выразили сомнения в успешности проекта. Они напомнили, что за последние два десятилетия Microsoft неоднократно обещала значительно улучшить операционную систему Windows, но большинство этих обещаний не были выполнены. В качестве примера можно привести обещания, которые делались в период с 2005 по 2013 год. Тогда Microsoft планировала создать идеальную ОС для игр, но в итоге был запущен неудачный сервис Games for Windows, а Windows 8 вызвала неоднозначную реакцию.
Так, несмотря на заверения, Microsoft всё ещё не облегчила процесс создания локальных учётных записей, продолжая настаивать на использовании онлайн-аккаунтов. Более того, в Windows 11 остаётся множество нерешённых проблем, которые не могут быть устранены только с помощью обновлений. Также значительные нововведения могут быть восприняты пользователями негативно, как это произошло с Windows Vista.
В связи с этим, несмотря на далеко идущие планы компании, эксперты советуют пользователям не делать поспешных выводов и подождать, пока улучшения станут ощутимыми.