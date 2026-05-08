Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Digital Foundry: проект Microsoft К2 не способен улучшить ситуацию с Windows 11
Microsoft инициирует амбициозный проект К2 для операционной системы Windows 11, но эксперты выражают сомнения относительно его успешности.

Недавно корпорация Microsoft представила амбициозный проект по улучшению своей операционной системы Windows 11. Он получил название К2. По словам создателей, цель проекта — устранить основные проблемы системы, повысить её эффективность и восстановить доверие пользователей, которое было подорвано из-за ряда неоднозначных обновлений.

Однако специалисты известного YouTube-канала Digital Foundry выразили сомнения в успешности проекта. Они напомнили, что за последние два десятилетия Microsoft неоднократно обещала значительно улучшить операционную систему Windows, но большинство этих обещаний не были выполнены. В качестве примера можно привести обещания, которые делались в период с 2005 по 2013 год. Тогда Microsoft планировала создать идеальную ОС для игр, но в итоге был запущен неудачный сервис Games for Windows, а Windows 8 вызвала неоднозначную реакцию.

Так, несмотря на заверения, Microsoft всё ещё не облегчила процесс создания локальных учётных записей, продолжая настаивать на использовании онлайн-аккаунтов. Более того, в Windows 11 остаётся множество нерешённых проблем, которые не могут быть устранены только с помощью обновлений. Также значительные нововведения могут быть восприняты пользователями негативно, как это произошло с Windows Vista.

В связи с этим, несмотря на далеко идущие планы компании, эксперты советуют пользователям не делать поспешных выводов и подождать, пока улучшения станут ощутимыми.

#windows 11 #digital foundry #microsoft к2 #windows k2
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter