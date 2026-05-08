Microsoft инициирует амбициозный проект К2 для операционной системы Windows 11, но эксперты выражают сомнения относительно его успешности.

Недавно корпорация Microsoft представила амбициозный проект по улучшению своей операционной системы Windows 11. Он получил название К2. По словам создателей, цель проекта — устранить основные проблемы системы, повысить её эффективность и восстановить доверие пользователей, которое было подорвано из-за ряда неоднозначных обновлений.

Однако специалисты известного YouTube-канала Digital Foundry выразили сомнения в успешности проекта. Они напомнили, что за последние два десятилетия Microsoft неоднократно обещала значительно улучшить операционную систему Windows, но большинство этих обещаний не были выполнены. В качестве примера можно привести обещания, которые делались в период с 2005 по 2013 год. Тогда Microsoft планировала создать идеальную ОС для игр, но в итоге был запущен неудачный сервис Games for Windows, а Windows 8 вызвала неоднозначную реакцию.

Так, несмотря на заверения, Microsoft всё ещё не облегчила процесс создания локальных учётных записей, продолжая настаивать на использовании онлайн-аккаунтов. Более того, в Windows 11 остаётся множество нерешённых проблем, которые не могут быть устранены только с помощью обновлений. Также значительные нововведения могут быть восприняты пользователями негативно, как это произошло с Windows Vista.

В связи с этим, несмотря на далеко идущие планы компании, эксперты советуют пользователям не делать поспешных выводов и подождать, пока улучшения станут ощутимыми.