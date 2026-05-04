Глава NVIDIA утверждает, что в настоящее время доля компании на рынке Китая равна нулю. По его мнению, экспортная политика США уже дала обратный эффект.

Недавно глава NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что его компания, которая долгое время являлась лидером на рынке ускорителей искусственного интеллекта в Китае, теперь эти самые лидирующие позиции потеряла. Причиной причиной таких результатов, по словам Хуанга, стали ограничения на экспорт, введённые правительством Соединённых Штатов.

Источник изображения: nvidia.com

По мнению Хуанга, меры, принятые Соединёнными Штатами, не имеют стратегического значения. Он считает, что присутствие американских производителей микросхем в Китае могло бы укрепить позиции США в области искусственного интеллекта на мировой арене.

Глава NVIDIA считает, что экспортный контроль не принёс ожидаемых результатов. Вместо этого он только подтолкнул Китай к более быстрому развитию собственных технологий и достижению независимости в этой сфере.

Действительно, опасения руководителя NVIDIA имеют под собой основания и находят своё подтверждение в реальных событиях. В последние годы китайские компании, такие как HUAWEI, Cambricon и Moore Threads, активно занимаются разработкой аппаратных и программных решений в области искусственного интеллекта.

Одной из главных трудностей для этих компаний является преодоление так называемого «рва CUDA» — экосистемы NVIDIA, которая удерживает разработчиков и пользователей по всему миру. Однако, учитывая стремительное развитие китайской индустрии ИИ, этот барьер может быть преодолён раньше, чем ожидалось.