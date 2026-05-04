Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Дженсен Хуанг признал утрату лидерства NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей в Китае
Глава NVIDIA утверждает, что в настоящее время доля компании на рынке Китая равна нулю. По его мнению, экспортная политика США уже дала обратный эффект.

Недавно глава NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что его компания, которая долгое время являлась лидером на рынке ускорителей искусственного интеллекта в Китае, теперь эти самые лидирующие позиции потеряла. Причиной причиной таких результатов, по словам Хуанга, стали ограничения на экспорт, введённые правительством Соединённых Штатов.

Источник изображения: nvidia.com

По мнению Хуанга, меры, принятые Соединёнными Штатами, не имеют стратегического значения. Он считает, что присутствие американских производителей микросхем в Китае могло бы укрепить позиции США в области искусственного интеллекта на мировой арене.

Глава NVIDIA считает, что экспортный контроль не принёс ожидаемых результатов. Вместо этого он только подтолкнул Китай к более быстрому развитию собственных технологий и достижению независимости в этой сфере.

Действительно, опасения руководителя NVIDIA имеют под собой основания и находят своё подтверждение в реальных событиях. В последние годы китайские компании, такие как HUAWEI, Cambricon и Moore Threads, активно занимаются разработкой аппаратных и программных решений в области искусственного интеллекта.

Одной из главных трудностей для этих компаний является преодоление так называемого «рва CUDA» — экосистемы NVIDIA, которая удерживает разработчиков и пользователей по всему миру. Однако, учитывая стремительное развитие китайской индустрии ИИ, этот барьер может быть преодолён раньше, чем ожидалось.

#сша vs китай #сша и китай #экспортные ограничения #ии-ускорители #экспортные ограничения китая #nvidia и кнр
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter