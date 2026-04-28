Некоторые пользователи сообщают, что если консоль не будет подключена к интернету в течение месяца и более, то будет невозможно запустить купленную игру

В минувшие выходные владельцы PlayStation обратили внимание на новую функцию, которая появилась в купленных в цифровом формате играх для PS4 и PS5. Теперь у этих игр есть таймер на 30 дней. На PS5 этот таймер не отображается, и пользователь не видит, сколько времени осталось до проверки лицензии.

Принцип работы нововведения такой: по прошествии 30 дней система автоматически проверяет лицензию через интернет. Если проверка не пройдена, доступ к игре, как сообщается, будет заблокирован. Чтобы восстановить доступ, необходимо подключить консоль к сети, после чего игра снова станет доступной.

Согласно сообщениям пользователей, служба технической поддержки PlayStation заявляет, что это нововведение — не ошибка, а часть стратегии компании. Изменения касаются только цифровых версий игр, которые были приобретены после мартовского обновления системы. Для физических копий игр на дисках ограничений нет.

В сообществе игроков активно обсуждают информацию о таймере. Некоторые пользователи утверждают, что получили от техподдержки ответ: даже после 30 дней игры всё ещё можно будет запускать, но для этого потребуется подключение к интернету. Однако другие игроки утверждают, что получили ответы, противоречащие вышесказанному.

По всей видимости, процесс внедрения нововведения происходит поэтапно и на данный момент не охватывает все регионы. Представители PlayStation пока не давали никаких публичных комментариев по данному вопросу.