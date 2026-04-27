link1pc
Трафик Telegram в РФ снизился после замедления, но мессенджер продолжает занимать лидирующие позиции
В марте в России произошло снижение трафика в Telegram на 18%. Причиной стали ограничения в работе сервиса.

В начале 2026 года в России фиксируется значительное уменьшение входящего трафика в Telegram через мобильные устройства. Так, согласно информации, предоставленной изданием «Коммерсант» со ссылкой на исследование Digital Budget, в феврале текущего года объём трафика мессенджера уменьшился на 10%, а вот в марте — уже на целых 18%. При этом в январе, например, наблюдался рост на 5%.

Уменьшение входящего трафика коснулось и настольной версии популярного в РФ мессенджера: в марте этого года его объём сократился на 22%. Но при этом исходящий трафик, наоборот, увеличился на 66%, что свидетельствует о более активном перемещении пользователей из мессенджера на другие сайты. Это создаёт перспективы для проведения рекламных кампаний, пока подобные переходы ещё возможны технически, как отмечают в Digital Budget.

Хотя количество пользователей Telegram сокращается, он всё ещё остаётся самым востребованным мессенджером в России. Так, по информации от Mediascope, в марте 2026 года число людей, которые пользовались платформой хотя бы раз в месяц, достигло 94,27 миллионов человек, что составляет 76,5% от общего населения страны. А количество ежедневных пользователей составило 72,2 миллиона человек, что соответствует 58,6% от общего числа жителей.

На фоне снижения активности в Telegram, всё больше людей начинают переходить на отечественный мессенджер «Макс». Так, согласно заявлению представителей национального мессенджера, в марте его посещаемость выросла более чем на 60%, а к началу апреля число зарегистрированных пользователей достигло уже внушительных 110 миллионов. Как отмечается в заявлении тех же представителей, ежедневно отечественным сервисом пользуются более 80 миллионов человек.

В то же время «ВКонтакте» сообщили о росте дневной активной аудитории (DAU) на 5% с начала марта текущего года и увеличении общего времени, которое пользователи проводят в социальной сети, на 9%.

Алексей Козлов, ведущий специалист по анализу данных из «Спикател», считает, что уменьшение количества пользователей в Telegram связано с тем, что люди всё чаще выбирают те сервисы, которые гарантированно доступны на территории РФ. При этом они все же не покидают мессенджеры, а просто меняют свои привычки: теперь многие используют сразу несколько приложений для различных целей.

#блокировка ресурсов #блокировка мессенджеров #блокировка социальных сетей #блокировка телеграм #блокировки в россии #блокировка telegram
Источник: kommersant.ru
