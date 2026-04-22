Кастомный ZBook Fury G9 оснащен процессором Intel Core Ultra 9 vPro HX, графическим процессором Nvidia RTX Pro Blackwell, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и четырьмя твердотельными накопителями NVMe емкостью 2 ТБ

Команда 74-й экспедиции на МКС начала процесс распаковки и подготовки к использованию новых ноутбуков HP ZBook Fury G9. Обновление вычислительной техники на орбите началось ещё в октябре прошлого года, когда на станцию начали прибывать первые партии современных рабочих станций.

В ходе встречи, состоявшейся в прошедшую пятницу, команда обсудила план модернизации оборудования. Первым этапом станет замена сетевых серверов, после чего будут введены в эксплуатацию новые, более производительные ноутбуки.

По информации от Джошуа Финча, представителя NASA, для вычислительных систем станции выбран новый стандарт — HP ZBook G9 Mobile Workstation.

Новые ноутбуки — это специальная версия корпоративного ноутбука HP ZBook Fury G9, которая была доработана для использования в космических условиях. Они оснащены мощным процессором Intel Core Ultra 9 vPro HX, видеокартой Nvidia RTX Pro Blackwell, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и четырьмя твердотельными накопителями NVMe объёмом 2 ТБ каждый.

Кроме этого, чтобы обеспечить работу на Международной космической станции, где используется постоянный ток, компания HP создала специальное устройство, которое может работать как от бортовой электросети станции, так и от обычных розеток на Земле.

В настоящее время на борту МКС функционирует более ста рабочих станций HP, а также принтеры этого производителя, которые были специально разработаны для работы в условиях микрогравитации. HP ZBook Fury G9 представляет собой третью серию вычислительных устройств, которые были направлены на Международную космическую станцию.