Кризис всё ещё продолжается, и цены на DRAM и NAND стремительно растут

Ситуация на рынке памяти все еще далека от стабилизации: по информации аналитической компании Counterpoint Research, за первый квартал этого года средняя стоимость потребительской оперативной памяти DDR4 увеличилась на 110%, а стоимость базовых твердотельных накопителей объёмом 1 ТБ без DRAM-буфера выросла на 147%.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция сохранится: цены на DRAM могут увеличиться ещё на 60%, а стоимость SSD — на 50%. Главной причиной этого роста аналитики называют повышенный интерес к искусственному интеллекту. Масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ приводят к удорожанию компонентов, что, по мнению специалистов, может отразиться и на стоимости процессоров и других ключевых элементов персональных компьютеров.

В результате, как ожидается, значительное и продолжительное увеличение цен на комплектующие негативно скажется на росте рынка персональных компьютеров в 2026 году. Пользователи и производители уже сейчас сталкиваются с заметным ростом цен на устройства, и в ближайшем будущем ситуация может усугубиться.