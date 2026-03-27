На этой неделе акции крупнейших мировых производителей памяти резко упали после того, как Google Research представил алгоритм сжатия TurboQuant. Инвесторы обеспокоены, что новая технология может снизить спрос на микросхемы памяти и накопители, что, в свою очередь, может привести к ослаблению затяжного кризиса на рынке и сделать оперативную память и хранилища снова доступными.
За последние семь дней акции компаний этого сектора показали значительное снижение: акции Micron упали на 19,53%, SanDisk - на 21,73%, Samsung - на 5,12%, а SK Hynix - на 3,17%.
Алгоритм TurboQuant способен в шесть раз сократить объём памяти, необходимый для KV-кэша больших языковых моделей (LLM), при этом увеличивая скорость вывода в восемь раз без потери качества. В лабораторных условиях технология показала выдающуюся эффективность, что вызвало опасения по поводу будущего спроса на память в индустрии искусственного интеллекта.
Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс сравнил TurboQuant с прорывом DeepSeek AI, который произошёл в прошлом году. Он отметил, что Google совершила аналогичный скачок в эффективности.
Однако не все эксперты склонны видеть в текущей ситуации исключительно технологические причины. Бен Баррингер, руководитель отдела технологических исследований в Quilter Cheviot, считает, что TurboQuant стал лишь катализатором, который подтолкнул инвесторов к фиксации прибыли.