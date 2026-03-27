Акции компаний SK Hynix, Samsung и Micron упали из-за опасений инвесторов о возможном сокращении спроса на микросхемы памяти в будущем

На этой неделе акции крупнейших мировых производителей памяти резко упали после того, как Google Research представил алгоритм сжатия TurboQuant. Инвесторы обеспокоены, что новая технология может снизить спрос на микросхемы памяти и накопители, что, в свою очередь, может привести к ослаблению затяжного кризиса на рынке и сделать оперативную память и хранилища снова доступными.

За последние семь дней акции компаний этого сектора показали значительное снижение: акции Micron упали на 19,53%, SanDisk - на 21,73%, Samsung - на 5,12%, а SK Hynix - на 3,17%.

Алгоритм TurboQuant способен в шесть раз сократить объём памяти, необходимый для KV-кэша больших языковых моделей (LLM), при этом увеличивая скорость вывода в восемь раз без потери качества. В лабораторных условиях технология показала выдающуюся эффективность, что вызвало опасения по поводу будущего спроса на память в индустрии искусственного интеллекта.

Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс сравнил TurboQuant с прорывом DeepSeek AI, который произошёл в прошлом году. Он отметил, что Google совершила аналогичный скачок в эффективности.

Однако не все эксперты склонны видеть в текущей ситуации исключительно технологические причины. Бен Баррингер, руководитель отдела технологических исследований в Quilter Cheviot, считает, что TurboQuant стал лишь катализатором, который подтолкнул инвесторов к фиксации прибыли.