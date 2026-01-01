Пока неясно, планирует ли Samsung выпускать на рынок свой огромный 130-дюймовый телевизор Micro RGB. Возможно, это просто техническая демонстрация.

В начале 2025 года компания Samsung установила новый рекорд среди экранов, представив Micro RGB-телевизор с диагональю 115 дюймов. Стоимость этого устройства составила более 30 тысяч долларов. Однако амбициозные планы производителя не ограничиваются достигнутым результатом.

Как сообщает источник SamMobile, в этом году на выставке CES 2026 Samsung планирует продемонстрировать ещё более крупный экземпляр — 130-дюймовый. Новая модель будет установлена в выставочной зоне The First Look отеля The Wynn в Лас-Вегасе. Однако пока неизвестно, появится ли такой телевизор в свободной продаже или останется лишь демонстрацией технологических возможностей бренда.

Кроме флагманского решения, Samsung представит линейку Micro RGB-телевизоров различной диагонали: от компактных моделей с экранами 55 и 65 дюймов до крупных устройств с экранами 75, 85 и даже 100 дюймов. Потребители смогут выбрать телевизор, который подходит им по размеру и бюджету.

Тем не менее, внедрение таких крупных дисплеев сопряжено с определенными техническими сложностями. Основные проблемы связаны с необходимостью равномерного освещения, отсутствием цветовых искажений и значительным энергопотреблением, что в свою очередь влияет на выделение тепла. Эти факторы делают производство и эксплуатацию сверхбольших экранов весьма трудоемким процессом.

Демонстрация 130-дюймового Micro RGB телевизора станет своеобразным испытательным полигоном для демонстрации будущих технологий и продемонстрирует перспективы дальнейшего развития производства ультра-крупных ТВ-панелей.