Немецкое издание ComputerBase опубликовало ежемесячный отчёт, в котором отражены значительные изменения на рынке оперативной памяти и накопителей. По данным отчёта, к середине декабря средняя стоимость комплектов оперативной памяти (ОЗУ) выросла на внушительные 251,95% по сравнению с уровнем сентября этого года.

Особенно резкий скачок цен произошёл в октябре, когда они выросли почти вдвое. К концу ноября стоимость некоторых комплектов ОЗУ достигла ещё более высоких значений — примерно втрое выше исходных показателей. Наибольший рост цен наблюдался на наборы TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32 ГБ DDR5: их стоимость увеличилась на рекордные 379,53%. Даже модели с меньшим ростом цен, такие как Corsair Vengeance RGB 64 GB DDR5, подорожали на 185,73%.

Отчёт также показал увеличение средней стоимости твердотельных накопителей (SSD). Их средняя цена возросла на 41,59%. Один из ярких примеров — Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ, который подорожал на 87,98% и приблизился к отметке в 100 евро.

Несмотря на относительную доступность традиционных жёстких дисков, они тоже ощутимо подорожали — в среднем на 33,72%. Особенно заметна динамика изменения цены на модель Seagate BarraCuda объёмом 24 ТБ, стоимость которой возросла на 73,13%.