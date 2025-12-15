link1pc
ComputerBase: за последние три месяца цены на оперативную память выросли более чем в три раза
К середине декабря 2025 года средняя цена на комплекты оперативной памяти увеличилась на 251,95% по сравнению с ценами в сентябре

Немецкое издание ComputerBase опубликовало ежемесячный отчёт, в котором отражены значительные изменения на рынке оперативной памяти и накопителей. По данным отчёта, к середине декабря средняя стоимость комплектов оперативной памяти (ОЗУ) выросла на внушительные 251,95% по сравнению с уровнем сентября этого года.

Особенно резкий скачок цен произошёл в октябре, когда они выросли почти вдвое. К концу ноября стоимость некоторых комплектов ОЗУ достигла ещё более высоких значений — примерно втрое выше исходных показателей. Наибольший рост цен наблюдался на наборы TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32 ГБ DDR5: их стоимость увеличилась на рекордные 379,53%. Даже модели с меньшим ростом цен, такие как Corsair Vengeance RGB 64 GB DDR5, подорожали на 185,73%.

Отчёт также показал увеличение средней стоимости твердотельных накопителей (SSD). Их средняя цена возросла на 41,59%. Один из ярких примеров — Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ, который подорожал на 87,98% и приблизился к отметке в 100 евро.

Несмотря на относительную доступность традиционных жёстких дисков, они тоже ощутимо подорожали — в среднем на 33,72%. Особенно заметна динамика изменения цены на модель Seagate BarraCuda объёмом 24 ТБ, стоимость которой возросла на 73,13%.

#дефицит памяти #рост цен на память #рост цен на оперативную память #дефицит микросхем #дефицит озу #дефицит оперативной памяти #computerbase
Источник: computerbase.de
