Регулярное проведение стримов игры S.T.A.L.K.E.R. может повлечь за собой наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет

Ранее Генеральная прокуратура России внесла украинскую компанию GSC Game World, известную своей популярной серией игр S.T.A.L.K.E.R., в список нежелательных организаций. Хотя прямого запрета на приобретение продукции данной студии пока нет, юристы предупреждают геймеров о возможных рисках.

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар пояснила, что юридические последствия могут возникнуть, если покупка игры будет рассматриваться как способ поддержки запрещённой организации. Например, если будет очевидно, что игрок приобретает продукт с целью финансовой помощи студии, наказание может последовать вплоть до уголовной ответственности.

Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы на срок до пяти лет либо крупный денежный штраф до полумиллиона рублей. Однако на сегодняшний день подобных случаев в судебной практике не зафиксировано. Прецедентов покупки игровых продуктов с такими последствиями также не было, хотя теоретически такая ситуация возможна.

Для тех, кто регулярно проводит стримы с играми GSC Game World, также есть риски. Если такие трансляции носят систематический характер, это также может рассматриваться властями как финансовое содействие нежелательным организациям. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях возможно уголовное преследование с перспективой лишения свободы сроком до пяти лет. Для обычных игроков штрафы существенно ниже — до 15 тысяч рублей.

В связи с неопределённостью ситуации и возможными изменениями законодательства в ближайшее время, с юридической точки зрения безопаснее воздержаться от покупки игр от GSC Game World. Тем не менее, если вы всё же решите играть в продукцию студии, рекомендуется соблюдать осторожность и избегать частых демонстраций игры в интернете.