Без учёта выброса плазмы в ночь на 6 ноября ожидается буря уровня от G3 до G4 (от сильных до очень сильных). Однако учёные предполагают, что после пересчёта в течение дня уровень может подняться до G4–G5.

Сегодня, 6 ноября, наша планета оказалась в зоне активного воздействия солнечных выбросов плазмы, вызванных мощнейшими вспышками наивысшего класса X. Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) предупреждают о надвигающейся геомагнитной буре, которая достигнет своего пика уже завтра, 7 ноября.

По оценкам специалистов, предстоящая буря станет самой сильной в 2025 году и войдёт в число самых интенсивных за последние годы.

Возмущение магнитосферы Земли связано с двумя мощными солнечными вспышками, которые произошли два-три дня назад. Изначально астрономы предполагали, что, поскольку события происходили на краю солнечного диска, они не окажут значительного влияния на нашу планету. Однако расчёты показали, что выброс корональной массы будет весьма значительным и затронет Землю сильнее, чем ожидалось.

Эксперты предупреждают, что интенсивность магнитной бури пока оценивается как G3—G4, что соответствует «сильной» и «очень сильной» буре. Однако уже завтра уровень возмущений магнитного поля Земли может достичь максимальной отметки — G5, что соответствует «экстремальной» буре.

Однако, как отмечают специалисты, на Землю обрушится не ядро выброса, а крайняя зона облака, что несколько смягчает потенциальные последствия. Несмотря на это предупреждение, многие жители Земли могут ощутить на себе влияние магнитных возмущений, включая сбои навигационных приборов, проблемы со связью и ухудшение самочувствия у чувствительных людей.