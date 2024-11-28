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Lenovo готовит к запуску недорогую портативную консоль Legion Go S
Lenovo Legion Go S будет оснащена процессором AMD Ryzen Z2G с архитектурой Zen 3+ и графическим ядром Radeon 680M на базе архитектуры RDNA 2.

Согласно последней информации, опубликованной тематическим новостным ресурсом Videocardz со ссылкой на свежую прошивку от компании Lenovo, готовится к выпуску новая портативная игровая консоль под названием Lenovo Legion Go S. Хотя сама консоль еще не была представлена официально, прошивка для устройства уже стала доступна, а ее размер составляет чуть больше 11 МБ.

Новая портативная консоль, полное название которой Lenovo Legion Go S 8ARP1, будет оснащена процессором AMD Ryzen Z2G с архитектурой Zen 3+, а также интегрированным графическим ядром Radeon 680M на базе архитектуры RDNA 2. Графика включает 12 вычислительных блоков, что обещает достаточно высокую производительность с учетом компактных размеров нового устройства. 

По данным источника, Lenovo Legion Go S станет упрощенным и более доступным вариантом популярной модели Legion Go. Несмотря на то, что точная цена пока неизвестна, эксперты предполагают, что она может составить около 400 долларов США, учитывая, что стандартная версия Legion Go продается примерно за 472 доллара.

Официальная премьера Lenovo Legion Go S ожидается на выставке CES 2025, которая пройдет в январе следующего года.

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Источник: videocardz.com
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