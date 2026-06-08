Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В сети появилось первое изображение настольного процессора Intel Nova Lake-S с сокетом LGA-1954
Процессоры Nova Lake-S будут функционировать на материнских платах, относящихся к линейке Intel 900. В состав платформы войдут наборы микросхем Z990, Z970, B960, Q970 и W980.
реклама

В интернет-пространстве благодаря сообщению пользователя X (Twitter) под ником PoTAToOOOO впервые было обнародовано изображение процессора Intel, предназначенного для грядущей настольной платформы Nova Lake-S. На представленном фотоснимке можно увидеть нижнюю часть чипа — площадку для его установки в разъём материнской платы.

Источник изображения: videocardz

В процессорах с типом корпуса LGA, к которым относится и Nova Lake-S, контакты расположены на подложке, а ответные элементы — на плате. По внешнему виду корпус Nova Lake-S напоминает упаковку чипов предыдущего поколения Alder Lake, однако это сходство касается исключительно компоновки. Важно отметить, что речь не идёт о совместимости: новая платформа требует использования совершенно иного процессорного разъёма.

реклама

В интернете уже были представлены фотографии разъёма LGA-1954, который будет оборудован усовершенствованным механизмом фиксации. Предполагается, что для более надёжного удержания процессора на материнской плате будет применяться конструкция 2-ILM (Two-Lever Independent Loading Mechanism), включающая два прижимных элемента. Собственно, схожие по функционалу решения мы уже видели, например, в сокете LGA 2011‑3.

Для эксплуатации новейших процессоров пользователям потребуются материнские платы, базирующиеся на чипсетах 900-й серии. В эту серию, согласно имеющейся информации, войдут модели Z990, Z970, B960, Q970 и W980.

Компания Intel официально подтвердила намерение выпустить линейку процессоров Nova Lake в 2026 году. Однако, согласно информации из отраслевых источников, массовый запуск настольных моделей может быть отложен и состоится ближе к международной выставке потребительской электроники CES 2027.

#nova lake-s #lga-1954 #z990 #b960 #intel 900
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Плавучий город шириной почти в милю за $16 млрд для 80 тысяч человек построят на судне с 30 палубами
Более 30 китайских брендов хотят перейти на трансграничный лизинг как инструмент глобального роста
Дальнобойщик из США модернизировал полноценный геймерский гоночный симулятор в кабине грузовика
Шарнир складного iPhone Ultra может получить функцию отвода тепла и корпус из Liquidmetal
BYD Denza Z9 GT с запасом хода 1000 км стал самым продаваемым люксовым электромобилем в Китае
TAG Heuer добавила в часы Connected Calibre E5 отслеживание сезона Formula 1 в реальном времени
Надежда на дешёвую DDR5 от китайской CXMT провалилась – она не дешевле аналогов Samsung и SK Hynix
Учёные раскрыли механизм выживания глубоководного сверхгигантского изопода без пищи пять лет
Игроки Forza Horizon 6 требуют ужесточить наказание за тараны соперников в онлайн-заездах
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
В сети засветилась невыпущенная GeForce RTX 3050 Ti с 3352 CUDA-ядрами и 6 ГБ GDDR6
Марк Цукерберг устанавливает палатки для размещения серверов ИИ по всей территории США
Программист Данте Леончини запустил Half-Life на Nokia N95 с 30 FPS
Samsung Galaxy S27 Pro может получить батарею ёмкостью 5000 мАч
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые «3D»-чипы для ПК могут продлить действие закона Мура на годы вперед
Опубликованы характеристики материнской платы с сокетом LGA 1954 и чипсетом Q970
В Wccftech сравнили предполагаемые характеристики процессоров Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000
Производитель суперкаров Lamborghini совместно с Xerjoff выпустила духи по цене от $558 за флакон
V-Color представила комплекты DDR5 объемом 2 ТБ и обновленной архитектурой модулей памяти

Популярные статьи

5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter