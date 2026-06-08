Процессоры Nova Lake-S будут функционировать на материнских платах, относящихся к линейке Intel 900. В состав платформы войдут наборы микросхем Z990, Z970, B960, Q970 и W980.

В интернет-пространстве благодаря сообщению пользователя X (Twitter) под ником PoTAToOOOO впервые было обнародовано изображение процессора Intel, предназначенного для грядущей настольной платформы Nova Lake-S. На представленном фотоснимке можно увидеть нижнюю часть чипа — площадку для его установки в разъём материнской платы.

Источник изображения: videocardz

В процессорах с типом корпуса LGA, к которым относится и Nova Lake-S, контакты расположены на подложке, а ответные элементы — на плате. По внешнему виду корпус Nova Lake-S напоминает упаковку чипов предыдущего поколения Alder Lake, однако это сходство касается исключительно компоновки. Важно отметить, что речь не идёт о совместимости: новая платформа требует использования совершенно иного процессорного разъёма.

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В интернете уже были представлены фотографии разъёма LGA-1954, который будет оборудован усовершенствованным механизмом фиксации. Предполагается, что для более надёжного удержания процессора на материнской плате будет применяться конструкция 2-ILM (Two-Lever Independent Loading Mechanism), включающая два прижимных элемента. Собственно, схожие по функционалу решения мы уже видели, например, в сокете LGA 2011‑3.

Для эксплуатации новейших процессоров пользователям потребуются материнские платы, базирующиеся на чипсетах 900-й серии. В эту серию, согласно имеющейся информации, войдут модели Z990, Z970, B960, Q970 и W980.

Компания Intel официально подтвердила намерение выпустить линейку процессоров Nova Lake в 2026 году. Однако, согласно информации из отраслевых источников, массовый запуск настольных моделей может быть отложен и состоится ближе к международной выставке потребительской электроники CES 2027.