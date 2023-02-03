Накануне руководители игрового издательства Wizards of the Coast заявили на официальном портале D&D Beyond, что руководство приняло решение об отказе от смены лицензии открытого типа на иные виды защиты авторских прав, несмотря на большое количество попыток, предпринятых ранее.
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Кроме этого, было сообщено, что игровые правила Dungeons & Dragons войдут в лицензионный список некоммерческой организации по защите авторских прав, известную как Creative Commons.
Благодаря этому решению, доступность материалов будет находиться под юридической защитой. Wizards of the Coast не имеет отношения к деятельности CC и потеряет возможность отказаться от нее в последующем времени.
Окончательное решение было принято после проведения голосования среди игроков. Было учтено больше 15000 голосов, из которых абсолютное большинство - 90 процентов - было против изменения типа лицензии и публикования своих творческих проектов и материалов под иными правилами в сфере копирайта.
Интересно, а как бы вы проголосовали?