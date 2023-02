Разработчики в ходе долгих переговоров решили оставить лицензию Creative Commons.

Накануне руководители игрового издательства Wizards of the Coast заявили на официальном портале D&D Beyond, что руководство приняло решение об отказе от смены лицензии открытого типа на иные виды защиты авторских прав, несмотря на большое количество попыток, предпринятых ранее.

Кроме этого, было сообщено, что игровые правила Dungeons & Dragons войдут в лицензионный список некоммерческой организации по защите авторских прав, известную как Creative Commons.

Благодаря этому решению, доступность материалов будет находиться под юридической защитой. Wizards of the Coast не имеет отношения к деятельности CC и потеряет возможность отказаться от нее в последующем времени.

Окончательное решение было принято после проведения голосования среди игроков. Было учтено больше 15000 голосов, из которых абсолютное большинство - 90 процентов - было против изменения типа лицензии и публикования своих творческих проектов и материалов под иными правилами в сфере копирайта.

Интересно, а как бы вы проголосовали?