Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Самолёт Ан-24 экстренно вернулся в Тюмень из-за проблем с двигателем
Нынешний случай стал не первым происшествием с Ан-24 в 2026 году, поэтому Росавиация готовится заменить устаревающие самолеты более современными моделями, в том числе преемником ЛМС-901 «Байкал».
реклама

В следующем году исполнится 80 лет со дня первого полета самолета Ан-2. Тем не менее значительное количество Ан-2 продолжает ежедневно эксплуатироваться в России, перевозя пассажиров и грузы в отдаленные регионы и соединяя внутреннюю часть страны с крупными городами воздушным путем. Один из этих самолетов авиакомпании А247, следовавший из Тюмени в Белоярский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета.Изображение: нейросеть qwen

Инцидент произошел рано утром 15 июля. Сообщается, что у самолета были обнаружены неполадки в работе одной из силовых установок. Согласно заявлению транспортной прокуратуры, экипаж решил вернуться на аэродром. Ведомство начало расследование случившегося и проверку соблюдения нормативов безопасности. Прокуратура должна оценить уровень технического обслуживания машины, полноту предполетной подготовки и действия экипажа.

В настоящее время в России действуют сертификаты летной годности 235 самолетов Ан-2, около 40 из них находятся в коммерческой эксплуатации. За поддержание в рабочем состоянии действующего и интенсивно используемого парка самолетов отвечает Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА).

реклама

По данным СибНИА, существует «теневой флот» из 700 самолетов Ан-2, находящихся в частной собственности и в настоящее время простаивающих. Их летную годность можно восстановить при определенных затратах. Между тем легкий самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену Ан-2. Ранее эксперты рассказали о конструкции самолёта, первые коммерческие поставки которого запланированы на 2027 год.

#россия #авиация #самолеты #ан-24
Источник: rbc.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
Российский стример StRoGo сообщил о выходе из строя ПК при попытке взорвать 100 тысяч гранат в CS2
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру
«Известия»: количество смартфонов на прилавках российских магазинов сокращается
Умелец запустил гаражный НПЗ под Липецком для производства ДТ
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter