Нынешний случай стал не первым происшествием с Ан-24 в 2026 году, поэтому Росавиация готовится заменить устаревающие самолеты более современными моделями, в том числе преемником ЛМС-901 «Байкал».

В следующем году исполнится 80 лет со дня первого полета самолета Ан-2. Тем не менее значительное количество Ан-2 продолжает ежедневно эксплуатироваться в России, перевозя пассажиров и грузы в отдаленные регионы и соединяя внутреннюю часть страны с крупными городами воздушным путем. Один из этих самолетов авиакомпании А247, следовавший из Тюмени в Белоярский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Изображение: нейросеть qwen

Инцидент произошел рано утром 15 июля. Сообщается, что у самолета были обнаружены неполадки в работе одной из силовых установок. Согласно заявлению транспортной прокуратуры, экипаж решил вернуться на аэродром. Ведомство начало расследование случившегося и проверку соблюдения нормативов безопасности. Прокуратура должна оценить уровень технического обслуживания машины, полноту предполетной подготовки и действия экипажа.

В настоящее время в России действуют сертификаты летной годности 235 самолетов Ан-2, около 40 из них находятся в коммерческой эксплуатации. За поддержание в рабочем состоянии действующего и интенсивно используемого парка самолетов отвечает Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА).

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По данным СибНИА, существует «теневой флот» из 700 самолетов Ан-2, находящихся в частной собственности и в настоящее время простаивающих. Их летную годность можно восстановить при определенных затратах. Между тем легкий самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену Ан-2. Ранее эксперты рассказали о конструкции самолёта, первые коммерческие поставки которого запланированы на 2027 год.