В течение шести месяцев, как ожидается, ноутбуки Apple получат как чипы M6, так и M7.

Предположительно, 14-дюймовый MacBook Pro получит новый чип M6 этой осенью. Текущий дизайн, как ожидается, останется без изменений. В то же время, этой осенью ожидается презентация нового MacBook Ultra, также оснащенного чипом M6 и ставшего первым MacBook с сенсорным экраном.

Изображение: нейросеть qwen

Согласно новому сообщению Bloomberg, Apple сейчас, по всей видимости, спешит перейти непосредственно к новому поколению чипов. В отчете говорится, что Apple планирует представить преемника нынешнего 14-дюймового MacBook Pro в первой половине 2027 года — уже оснащенного чипом Apple M7.

В отличие от версии MacBook Pro с M6, ожидаемой осенью 2026 года, эта модель, по данным инсайдеров, получит серьезный редизайн. Ожидается, что она будет оснащена сенсорным экраном, как MacBook Ultra. Кроме того, устройство может иметь динамический остров вместо выреза.

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По сообщениям, Apple планирует сократить разработку чипа M6 и отдать приоритет версии M7. Это согласуется с более ранними слухами о том, что Apple не будет выпускать варианты Pro и Max с M6, в отличие от своих предшественников.

Полупроводниковое поколение M7, как утверждается, будет больше ориентировано на локальную обработку ИИ. Это может быть связано с опасениями отстать от конкурентов в плане аппаратного обеспечения, поскольку они также оптимизируют свои устройства для приложений ИИ.

В то же время Apple, вероятно, сталкивается с трудностями из-за текущего дефицита памяти и полупроводников на рынке. Поэтому неясно, будут ли успешными текущие планы по амбициозному переходу на чипы поколения M7. Однако текущий кризис также может быть причиной ускоренного запуска: Apple сейчас не готовит к выпуску чипы M6 Pro и Max, чтобы иметь больше ресурсов для запуска полноценной серии M7 в 2027 году.