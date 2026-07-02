До сих пор считалось, что к концу своей жизни Солнце настолько раздуется, что поглотит Землю, однако новые расчеты показывают, что Земля в конечном итоге может остаться невредимой.

Примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает свое ядерное топливо и превратится в раздутый красный гигант. Меркурий и Венера тогда почти наверняка будут им поглощены. До сих пор исследования предполагали, что Земля также может стать жертвой этого процесса раздувания, прежде чем Солнце сожмется до белого карлика. Новые расчеты бельгийских астрономов предполагают, что Земля может избежать этой участи.

Изображение: нейросеть qwen

Согласно исследовательской группе под руководством Матса Эссельдерса из Католического университета Левена, во время фазы расширения действуют две противоположные силы. Приливные взаимодействия заставляют Землю и другие планеты приближаться к Солнцу по мере его расширения. Это происходит из-за гравитационного притяжения планет, которое деформирует внутреннюю структуру Солнца. В результате планеты теряют орбитальный угловой момент.

Вторая сила конкурирует с первой. Она возникает из-за того, что Солнце выбрасывает большую часть своей массы, тем самым уменьшая свое притяжение. В результате орбиты планет становятся больше. В зависимости от того, какая из двух сил сильнее, Земля либо будет поглощена, либо избежит этой участи.

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Предыдущие исследования предполагали, что приливное взаимодействие будет сильнее. Согласно модели, разработанной бельгийскими астрономами, приливная энергия уменьшается менее эффективно во внутренних областях крупных звезд, чем считалось ранее. Модель основана на достижениях в изучении внутренних областей стареющих звезд.

Это могло бы позволить Земле отреагировать на потерю массы Солнца и достаточно далеко отдалиться от него. Согласно новым расчетам, Меркурий и Венера все равно будут поглощены Солнцем. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

В любом случае, это никак не повлияет на возможность существования жизни на Земле. Всего через миллиард лет Солнце станет значительно ярче и горячее. Океаны на Земле тогда испарится, а атмосфера исчезнет. После этого Земля, вероятно, превратится в горячую, мертвую, каменистую планету.