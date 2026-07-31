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Global_Chronicles
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
GizmoChina опубликовала подборку лучших игровых мониторов, доступных на рынке. В список вошли модели разных размеров и характеристик — от 24-дюймовых Full HD до 32-дюймовых QHD с частотой до 320 Гц.
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Игровой компьютер или консоль могут выдавать сотни кадров в секунду, но если монитор ограничен 60 Гц, значительная часть производительности теряется. Хороший монитор позволяет раскрыть потенциал системы и получить максимальное удовольствие от игры. К счастью, игровые мониторы становятся доступнее, и GizmoChina подготовила подборку лучших моделей для разных задач и бюджетов.

Изображение: GizmoChina 


Acer Vero V247YИзображение: GizmoChina 

Эта модель подойдет тем, кто только начинает знакомство с ПК-геймингом или переходит с офисного монитора. Acer V247Y оснащен 24-дюймовой Full HD IPS-панелью с частотой 120 Гц. Поддержка AdaptiveSync делает игровой процесс заметно более плавным по сравнению со стандартными 60 Гц. Главный недостаток — время отклика 4 мс, что медленнее, чем у многих новых игровых мониторов. Для повседневных игр это некритично, но в соревновательных шутерах может появиться легкая размытость при быстрых движениях.

MSI MAG 255F E20Изображение: GizmoChina 

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Эта модель ориентирована на тех, кто играет в динамичные шутеры. MSI MAG 255F E20 получил 24,5-дюймовую Full HD IPS-панель с частотой 200 Гц и временем отклика 0,5 мс — один из лучших показателей в своем сегменте. Поддержка AMD FreeSync Premium обеспечивает плавную картинку без разрывов. Дополнительно присутствуют HDR и AI Vision, улучшающие видимость в темных сценах.

Lenovo Legion 24-10Изображение: GizmoChina 

Эта модель считается одним из самых сбалансированных бюджетных игровых мониторов. Lenovo Legion 24-10 оснащен 23,8-дюймовой Full HD IPS-панелью с частотой 180 Гц и временем отклика 0,5 мс. Его особенность — заводская калибровка цвета с охватом 99% sRGB, что делает его подходящим не только для игр, но и для работы с цветом. В комплекте идет регулируемая подставка с возможностью изменения высоты, наклона и поворота.

BenQ EW270QИзображение: GizmoChina 

Этот монитор подойдет тем, кто хочет перейти на более высокое разрешение. BenQ EW270Q предлагает 27-дюймовый QHD-экран (2560×1440) на IPS-матрице с частотой 200 Гц и временем отклика 1 мс. Более высокое разрешение дает более четкую картинку, что особенно заметно в открытых мирах и сюжетных играх. В отличие от многих конкурентов, модель оснащена встроенными динамиками.

GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году

LG UltraGear 32GS60QCИзображение: GizmoChina 

Эта модель создана для глубокого погружения в игровой процесс. LG UltraGear 32GS60QC выделяется 32-дюймовым QHD-экраном с изогнутой панелью 1000R, которая усиливает эффект присутствия. Частота обновления — 180 Гц, время отклика — 1 мс, поддерживается AMD FreeSync Premium. Большой экран особенно хорош в гонках и масштабных приключенческих играх.

Alienware AW252HMИзображение: GizmoChina 

Этот монитор создан для киберспортсменов. Alienware AW252HM имеет скромную диагональ 24,5 дюйма и Full HD-разрешение, но его главное достоинство — частота обновления 320 Гц. В сочетании с временем отклика 0,5 мс и поддержкой AMD FreeSync Premium это дает максимальную плавность в шутерах. Корпус отличается прочной конструкцией, а подставка регулируется по наклону и повороту.

Samsung Odyssey 27Изображение: GizmoChina 

Эта модель представляет премиальный сегмент в своей ценовой категории. Samsung Odyssey 27 оснащен 27-дюймовым QHD IPS-экраном с частотой 180 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор поддерживает одновременно NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, что обеспечивает совместимость с видеокартами разных производителей. Подставка регулируется по высоте, наклону, повороту и позволяет переводить экран в портретный режим.

При выборе игрового монитора GizmoChina рекомендует обращать внимание не только на частоту обновления, но и на время отклика и поддержку адаптивной синхронизации. Для соревновательных шутеров лучше подходят 24-дюймовые модели, 27 дюймов — универсальный вариант, а 32-дюймовые экраны дают максимальное погружение в сюжетные игры.

#игровые мониторы #gizmochina #бюджетные мониторы #игровые дисплеи
Источник: gizmochina.com
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