Китайская компания Xiaomi расширила линейку электромобилей, представив новую серию больших семейных внедорожников SkyNomad, рассчитанную на покупателей, которым важны просторный салон и универсальность. Новое семейство, в отличие от ориентированных на динамику моделей SU7 и YU7, позиционируется как «мобильное жилое пространство» с трансформируемым интерьером.Флагманский семиместный SkyNomad N90 Max получил поворотные передние сиденья, возможность изменять конфигурацию салона под различные сценарии использования и силовую установку с увеличенным запасом хода. Автомобиль оснащён батареей емкостью 76 кВт·ч и 1,5-литровым бензиновым двигателем, который используется исключительно для подзарядки аккумулятора, обеспечивая суммарный запас хода до 1705 километров.
Стоимость серии начинается от 299 900 юаней (около 44,4 тысяч долларов), а приём предварительных заказов уже открыт. Старт продажи ожидается в сентябре.
Запуск SkyNomad отражает стремление Xiaomi укрепить позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке перед запланированным выходом в Европу в 2027 году. Компания делает ставку на один из самых популярных сегментов в Китае – большие семейные гибридные автомобили, рассчитывая увеличить продажи в условиях высокой конкуренции и замедления потребительского спроса. Новые модели построены на разработанной Xiaomi платформе Kunlun, предназначенной для автомобилей с трансформируемым салоном, а их главной особенностью стала концепция универсального пространства, которое можно использовать как офис, гостиную или место для отдыха.