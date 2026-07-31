Компания предлагает обширный интерьер, трансформирующийся место для отдыха или даже офис

Китайская компания Xiaomi расширила линейку электромобилей, представив новую серию больших семейных внедорожников SkyNomad, рассчитанную на покупателей, которым важны просторный салон и универсальность. Новое семейство, в отличие от ориентированных на динамику моделей SU7 и YU7, позиционируется как «мобильное жилое пространство» с трансформируемым интерьером. Источник изображения: Reuters

URL изображенияФлагманский семиместный SkyNomad N90 Max получил поворотные передние сиденья, возможность изменять конфигурацию салона под различные сценарии использования и силовую установку с увеличенным запасом хода. Автомобиль оснащён батареей емкостью 76 кВт·ч и 1,5-литровым бензиновым двигателем, который используется исключительно для подзарядки аккумулятора, обеспечивая суммарный запас хода до 1705 километров.

Стоимость серии начинается от 299 900 юаней (около 44,4 тысяч долларов), а приём предварительных заказов уже открыт. Старт продажи ожидается в сентябре.

Запуск SkyNomad отражает стремление Xiaomi укрепить позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке перед запланированным выходом в Европу в 2027 году. Компания делает ставку на один из самых популярных сегментов в Китае – большие семейные гибридные автомобили, рассчитывая увеличить продажи в условиях высокой конкуренции и замедления потребительского спроса. Новые модели построены на разработанной Xiaomi платформе Kunlun, предназначенной для автомобилей с трансформируемым салоном, а их главной особенностью стала концепция универсального пространства, которое можно использовать как офис, гостиную или место для отдыха.