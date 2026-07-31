Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Компания предлагает обширный интерьер, трансформирующийся место для отдыха или даже офис
реклама

Китайская компания Xiaomi расширила линейку электромобилей, представив новую серию больших семейных внедорожников SkyNomad, рассчитанную на покупателей, которым важны просторный салон и универсальность. Новое семейство, в отличие от ориентированных на динамику моделей SU7 и YU7, позиционируется как «мобильное жилое пространство» с трансформируемым интерьером.Источник изображения: Reuters
URL изображенияФлагманский семиместный SkyNomad N90 Max получил поворотные передние сиденья, возможность изменять конфигурацию салона под различные сценарии использования и силовую установку с увеличенным запасом хода. Автомобиль оснащён батареей емкостью 76 кВт·ч и 1,5-литровым бензиновым двигателем, который используется исключительно для подзарядки аккумулятора, обеспечивая суммарный запас хода до 1705 километров.

Стоимость серии начинается от 299 900 юаней (около 44,4 тысяч долларов), а приём предварительных заказов уже открыт. Старт продажи ожидается в сентябре.

Запуск SkyNomad отражает стремление Xiaomi укрепить позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке перед запланированным выходом в Европу в 2027 году. Компания делает ставку на один из самых популярных сегментов в Китае – большие семейные гибридные автомобили, рассчитывая увеличить продажи в условиях высокой конкуренции и замедления потребительского спроса. Новые модели построены на разработанной Xiaomi платформе Kunlun, предназначенной для автомобилей с трансформируемым салоном, а их главной особенностью стала концепция универсального пространства, которое можно использовать как офис, гостиную или место для отдыха.

#xiaomi #skynomad
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Kawasaki запустила разработку ездового робота CORLEO совместно с NVIDIA
Процессор Nova Lake-S получит встроенную графику с 12 ядрами Xe3P, которая будет потреблять до 65 Вт
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter