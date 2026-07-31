Они могут войти в состав только двух наиболее дорогих моделей

Недавно представленные складные смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra стали первыми для южнокорейского производителя Samsung с аккумуляторами с кремниево-углеродным анодом. Такая же технология должна использоваться в аккумуляторах большей ёмкости в составе выходящих в 2027 году аппаратов Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Однако не все модели линейки Galaxy S27 будут оснащены новыми аккумуляторами.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Инсайдер под ником Lanzuk сообщает, что в настоящее время Samsung ведёт тестирование аккумуляторов, и окончательное решение по поводу их включения в ту или иную модель не принято. Ограничением может являться стоимость этой технологии. Если компания решит сэкономить, Galaxy S27 и Galaxy S27+ могут получить аккумуляторы той же ёмкости, что и их предшественники.

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Себестоимость производства смартфонов в последнее время выросла из-за роста стоимости чипов оперативной памяти и флеш-памяти. Выпускающее смартфоны подразделение Samsung впервые закончило квартал с убытком, и компания вряд ли захочет значительно поднимать цены, ещё сильнее отпугивая покупателей.