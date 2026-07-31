В разговоре с изданием «Свободная Пресса» академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин рассказал, почему Россия пока не торопится с производством тяжелых ракет, подобных китайским или американским.

На этой неделе система запуска Starship/Super Heavy компании SpaceX завершила свой тринадцатый испытательный полет. В рамках испытаний она вывела 20 спутников Starlink V3 в суборбитальное пространство. Китай в июле запустил многоразовую ракету Long March-10B с посадкой первой ступени на морскую платформу, а Long March 3B вывела на орбиту спутник-ретранслятор. Россия в этом месяце отметилась запуском корабля «Союз МС-29» с помощью ракеты «Союз-2.1а». О развитии отечественной космической программы с изданием «Свободная Пресса» («СП») поговорил академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин.

Изображение: нейросеть qwen

По словам специалиста, «задач для тяжелых ракет» у России пока нет. США и Китай продвинулись в создании больших ракет с многоразовыми носителями, поскольку это необходимо для реализации лунной программы. Для пилотируемых кораблей нужны мощные ракеты (Super Heavy, Long March). Однако Россия не планирует пилотируемые миссии на Луну. Член Общественного совета «Роскосмоса» заметил, что сейчас имеются другие задачи, в том числе создание многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Эта ракета призвана заменить «Союзы». Ожидается, что к 2030 году или в начале следующего десятилетия она будет готова к эксплуатации. Все остальные пусковые установки (за исключением уже созданных «Союз-5» и «Ангары») «пока не нужны», подчеркнул эксперт. Кроме того, уже девять ракет «Протон» готовы к полетам.

«Амбициозных задач у нас нет, сверхтяжёлый носитель в планах на ближайшие 10 лет не стоит, а текущая работа в космической отрасли идёт», — цитирует издание «СП» слова представителя «Роскосмоса».

Также Маринин подчеркнул, что важно следовать собственным планам, без оглядки на западных партнеров.

«А если это нам очень понадобится — сделаем мы и мощную ракету», — сказал эксперт.

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Специалист отметил, что для производства такой пусковой установки все уже готово. Он напомнил, что «Союз-5» разрабатывалась с целью создания сверхтяжелого носителя. Как и в 80-е годы конструкторы дорабатывали ракеты «Зенит» для интеграции в систему «Энергия-Буран», так и «Союз-5» были предназначены для использования в качестве первых ступеней в более мощной ракете.