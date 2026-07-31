Об этом сообщил министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов на форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология» в Южно-Сахалинске.

В первом полугодии 2027 года на Сахалин планируется доставка первого в России поезда на водородном топливе. Как сообщил министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов, сборка состава находится в активной фазе. После окончания производства и получения сертификатов подвижной состав выйдет на линию для перевозки пассажиров.

Изображение:ChatGPT

Проект осуществляется во исполнение соглашения, подписанного в 2019 году между ОАО «РЖД», «Трансмашхолдингом», Госкорпорацией «Росатом» и правительством Сахалинской области. Поезд оснащается энергетической установкой на «зелёном» водороде, что обеспечивает нулевой уровень выбросов при эксплуатации.

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В эти дни в Южно-Сахалинске проходят два крупных отраслевых форума: «Острова устойчивого развития: климат и экология» и «Энергия Сахалина». Мероприятия выступают в качестве выездных дискуссионных площадок Восточного экономического форума. В их работе участвуют ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области климатической политики, низкоуглеродной энергетики и природоохранной деятельности. Главная тема повестки — масштабирование наработанных на Сахалине практик низкоуглеродного развития на другие субъекты Российской Федерации.